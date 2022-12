Cómo solicitar los abonos para los trenes gratuitos de Renfe en 2023: todos los requisitos y cambios

El 27 de diciembre de 2022 fue un día movido en el Consejo de Ministros. En la aprobación de un importante paquete de ayudas para paliar la crisis que estamos viviendo, el Gobierno también publicó los nuevos requisitos que serán necesarios para poder disfrutar de la gratuidad de los trenes españoles en 2023.

Aunque ya se había hecho público que la gratuidad en los trenes de Cercanías y Media Distancia se mantendría en 2023, aún quedaban por confirmar algunos detalles, como que las ayudas regionales al transporte público sólo se mantendrán en aquellas comunidades autónomas o ayuntamientos en los que las instituciones estén comprometidas a elevar la rebaja estatal del 30% hasta el 50%.

También, antes de los anuncios de esta última reunión del año del Consejo de Ministros, supimos que las condiciones de reserva cambiarían. A partir de ahora, habrá que tener en cuenta las siguientes exigencias a la hora de reservar un trayecto:

Las reservas se podrán cancelar hasta dos horas antes de la salida del tren.

Se retirará el abono y la fianza de 20 euros a quienes no cancelen la reserva de sus viajes hasta en tres ocasiones.

Quienes hayan sido penalizados no podrán volver a beneficiarse de los abonos multiviajes gratuitos hasta pasados 30 días de la sanción.

Se podrán realizar un máximo de cuatro viajes gratis cada día en Media Distancia.

Se impide reservar tener con una misma salida y destino hasta pasado el triple del tiempo de viaje programado.

Por tanto, hay que tener en cuenta que ya no se podrá reservar el mismo viaje (con mismo origen y destino) en dos o más horarios consecutivos. Si el viaje dura una hora, no podrán reservar el siguiente tren con mismo origen y destino hasta pasadas tres horas. Por tanto, si se reserva a las 10:00h el primer tren, no se podrá reservar el mismo viaje (mismo origen y destino) hasta, al menos, las 13:00h de este mismo día.

Cómo solicitar los nuevos títulos de transporte

Teniendo todo esto en cuenta, quedaba por definir si habría cambios a la hora de solicitar uno de estos títulos de transporte.

Finalmente, el Gobierno ha decidido que los nuevos títulos multiviaje tengan una duración cuatrimestral. Es decir, cada cuatro meses será necesario renovar estos abonos cuatrimestrales que, salvo los que entran en vigor este 1 de enero de 2023, se podrán solicitar con hasta dos meses de antelación.

Además, será necesario renovar los abonos para este mismo mes de enero, pues se han creado nuevos títulos multiviaje para cada núcleo concreto de Cercanías (uno para Madrid, otro para Barcelona, otro para Valencia...) y para cada trayecto de Media Distancia, con origen y destino exclusivos para cada título.

Hay que tener en cuenta que en estos nuevos títulos multiviaje también estarán disponibles los servicios Avant entre Madrid y Salamanca y entre A Coruña y Ourense, y el AVE entre Murcia-Alicante. En este otro artículo puedes consultar las líneas que son gratuitas en su totalidad.

En cuanto a la forma de solicitar los abonos, será necesario acudir a la app de Cercanías Renfe para los títulos multiviaje de Cercanías. En caso de solicitar un abono multiviaje de media distancia, se podrá adquirir por la web de Renfe y el resto de canales habituales.

Por último, recordar que el usuario tiene que estar registrado en la web de Renfe con su DNI. Al hacer el pago del título se le solicitará la fianza de 10 euros (Cercanías y Rodalies) o 20 euros (Media Distancia) que sólo se devolverá cada cuatrimestre si no se han incumplido las exigencias que Renfe impuso a principios del mes de diciembre.

Foto | Marcelo