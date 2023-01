Los coches se han convertido en ordenadores con ruedas y alguien se frota las manos: los hackers

Hace tiempo que los coches son, sobre todo, ordenadores sobre ruedas. Los avances tecnológicos que han sido integrados en los últimos tiempos los convierten en maravillas técnicas y muy, muy confortables. El problema es que todos esos avances tienen una peligrosa contrapartida.

Vulnerabilidades. Hace casi una década que los hackers éticos, los llamados 'de sombrero blanco' avisaron en el célebre evento Def Con. Los coches conectados planteaban riesgos en el ámbito de la ciberseguridad, y dos expertos llamados Charlie Miller y Chris Valasek demostraron que ya entonces había diversos modelos con vulnerabilidades de distinto alcance.

Shock at the wheel: your Jeep can be hacked while driving down the road https://t.co/40h8StaLFG pic.twitter.com/bOvjzQb9K4

Mi Jeep se ha parado de repente. Desde entonces la tecnología está cada vez más presente, así que el problema se ha agravado. En 2015 esos mismos hackers lograron controlar remotamente un Jeep Cherokee —girar el volante, frenar y acelerar— si el coche iba a muy bajas velocidades. La firma acabó retirando temporalmente 1,4 millones de vehículos para solucionar el problema. En 2016 la cosa se puso seria: lo podían hacer sin importar la velocidad.

La cosa va a peor. Aquel célebre hackeo ha hecho que la amenaza sea patente, pero de cuando en cuando los expertos vuelven a recordar hasta dónde pueden llegar las cosas. A finales de 2022 un investigador llamado Sam Curry evaluó la ciberseguridad de varios fabricantes y sistemas telemáticos y descubrió vulnerabilidades y agujeros de seguridad por todas partes.

Motores controlados remotamente. Los servicios remotos que permiten que podamos ver el estado del coche o encender la calefacción o el aire antes de usarlos son un buen ejemplo de estos riesgos. Curry demostró cómo coches de Acura, Honda, Infiniti, Kia o Nissan pueden ser hackeados si tenemos su número de identificación. COn ello sería posible localizar y abrir esos coches, arrnacarlos, pararlos o hacer sonar sus cláxones.

We recently found a vulnerability affecting Hyundai and Genesis vehicles where we could remotely control the locks, engine, horn, headlights, and trunk of vehicles made after 2012.



To explain how it worked and how we found it, we have @_specters_ as our mock car thief: pic.twitter.com/WWyY6vFoAF