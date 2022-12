Cataluña prohíbe los patinetes eléctricos en el transporte público: un parche ante el limbo legal

Los patinetes eléctricos están en un limbo legal, pero desde Cataluña han decidido pasar a la acción. La Autoritat del Transport Metropolità (ATM) ha decidido prohibir los patinetes eléctricos en el transporte público, según avanza La Vanguardia. Una prohibición de carácter temporal que se aplicará a trenes y autobuses, así como a las estaciones.

Con este veto, Cataluña busca limitar los riesgos de llevar un patinete eléctrico en el transporte público. La normativa vigente no impide llevar el patinete eléctrico en el metro o el tren, pero ahora se ha decidido aplicar un veto, a raíz de un incendio en un tren, el pasado 17 de noviembre, que provocó tres heridos por quemaduras y que pudo haber ido a más de no ser por la intervención del maquinista.

En los autobuses está prohibido montarse en el patinete, pero llevarlo plegado es legal. Sobre todo si va guardado en la funda y no se molesta a nadie. Sin embargo, Cataluña ha decidido recoger la filosofía que ya se aplica en los aviones. Según la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA), los pasajeros no pueden subir baterías de litio en aviones comerciales, por el riesgo a que se puedan sobrecargar. Esta idea de que los patinetes eléctricos son un potencial vector de incendio es lo que ha llevado a la autoridad de transportes de Cataluña a tomar la decisión.

El veto de la ATM tendrá un plazo inicial de seis meses. Es el tiempo dado para intentar encontrar una propuesta de regulación a largo plazo, sea desde continuar con la prohibición total o establecer una serie de requisitos concretos para que los pasajeros puedan llevar los patinetes.

Si nos fijamos en Renfe, sus medicas principalmente aplican a las bicicletas. Explican que están permitidos, aunque obligan a que estén recogidos. Todas las pautas van en función del espacio que ocupan, pero no se centran en el impacto de que tengan una batería eléctrica.

Los patinetes eléctricos están forzando a repensar las normas públicas de uso, pero hasta ahora no hay un consenso generalizado. En el caso de Madrid se apuesta por reducir un 40% su presencia en las calles, pero no se ha hablado de limitar su uso en el transporte. La DGT quiere poner orden, pero hasta 2024 no empiezan a aplicar las nuevas normas. Y ni siquiera estas son suficiente concretas.

