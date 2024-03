Cadenas para el coche: TODO lo que tienes que saber y modelos recomendados

Da igual si el invierno nos ha sorprendido o queremos pasar un día esquiando o lanzándonos en trineo por la nieve. Circular sobre este terreno siempre es complicado y aunque apliquemos algunos trucos, es imprescindible saber cómo funcionan unas cadenas de nieve.

Si nos movemos habitualmente en zonas muy frías o sobre nieve, lo más recomendable es utilizar neumáticos de invierno. Con ellos, no son obligatorias las cadenas de nieve pero su rendimiento cae y, sobre todo, su desgaste aumenta exponencialmente cuando la temperatura aumenta.

Por eso las cadenas de nieve siguen siendo la mejor opción para quienes conducir sobre la nieve es algo excepcional. En esos casos, eso sí, es imprescindible saber cómo elegir las cadenas adecuadas, cómo montarlas y cuándo utilizarlas.

Cadenas de nieve para el coche, todo lo que hay que saber

En primer lugar, lo que tenemos que tener claro es que la DGT puede obligarnos a montar las cadenas de nieve para circular cuando ésta se acumula sobre la carretera o el hielo se hace presente sobre el asfalto.

En esos casos, debemos montar las cadenas de nieve en el límite permitido por las autoridades y retirarlas en cuanto no sean necesarias. Hay que tener en cuenta que es una herramienta muy agresiva y que, si se utiliza sobre el asfalto no helado puede provocar graves daños en el neumático.

Cómo montar las cadenas de nieve

Teniendo esto en cuenta, para montar las cadenas de nieve recomendamos primero haber hecho algunas pruebas antes. Si hemos comprado este accesorio y no sabemos cómo se instalan las cadenas, es bueno buscar un aparcamiento y aprender a ponerlas. Sin frío y sin nervios, todo será más sencillo. Eso sí, como decíamos, recuerda que no debemos circular con ellas si no hay hielo en la calzada.

Para poner las cadenas, lo mejor es estirarlas en el suelo para comprobar que no existen nudos en ellas. Posteriormente, se superponen sobre la goma del neumático y vamos enganchando los tiradores interiores. Poco a poco, enganchamos el máximo número posible de ellos y, cuando hayamos cubierto lo máximo posible, movemos el coche unos centímetros para dejar al descubierto la zona que hacía contacto con el suelo y no hemos podido cubrir.

Una vez cubierta toda la goma, si las cadenas no tienen tensores automáticos nos tocará hacer a nosotros mismos esta labor para evitar que la cadena baile sobre la rueda y se pierda tracción y, por tanto, su efecto.

Qué tener en cuenta antes de montar las cadenas de nieve

A la hora de comprar las cadenas, debemos fijarnos bien en el tamaño de nuestros neumáticos. Si tenemos dudas, estas medidas las encontraremos en la propia goma del neumático, en el exterior de la misma. Aquí te contamos todo lo que significan los números y letras de los neumáticos.

Estos números son esenciales pues si compramos unas cadenas demasiado grandes quedarán holgadas y perderán eficacia. Si son demasiado pequeñas, sencillamente, no servirán de nada. En los números de las gomas, la cifra mayor refleja el diámetro de la rueda, el siguiente número el ancho del neumático y el número junto a la R es el tamaño de la llanta.

Además, es imprescindible conocer cuáles son las ruedas motrices de nuestro coche. Estas ruedas son las encargadas de enviar la fuerza del motor al suelo y para que las cadenas hagan efecto hay que montar las cadenas de nieve sobre ellas pues. En caso contrario, no servirá de nada.

Hay que tener en cuenta que un coche puede ser:

Tracción delantera: las ruedas motrices son las delanteras

Propulsión: las ruedas motrices son las traseras

Tracción total: todas las ruedas son motrices

Si nuestro coche es de tracción total, se recomienda poner cadenas en todas las ruedas pero, si solo contamos con un juego de ellas, lo mejor es instalarlas en las ruedas delanteras.

Algunos consejos para circular con cadenas

Circular con cadenas de nieve poco difiere de circular sin ellas sobre nieve. Como decíamos, se deben situar sólo cuando hay hielo en la calzada y quitarlas cuando éste desaparece.

A la hora de circular, se debe hacer a muy baja velocidad pero con una marcha larga (en relación a la velocidad) para que la fuerza enviada desde el motor a las ruedas sea inferior. De esta manera, la conducción será más segura y menos impredecible.

Además, es importante priorizar el freno motor para reducir la velocidad del vehículo o detenerlo. Con este tipo de uso estaremos limitando la posibilidad de que bloqueemos los neumáticos y perdamos el control. Del mismo modo, es importante girar con mucha suavidad y evitar los volantazos.

Los modelos más interesantes

Teniendo todo lo anterior en cuenta, es importante comprobar el tamaño de las cadenas de nieve antes de comprarlas y, nuestra recomendación, lo mejor es optar por las cadenas clásicas, no tanto las fundas o soluciones similares.

Entre los modelos más interesantes, encontramos estas opciones:

Michelin Extrem Grip

En diferentes tamaños (con sus respectivos precios) estas cadenas de Michelin son especialmente interesantes porque cuenta con tensores automáticos, por lo que nos ahorraremos este paso. Además, viene con un par de guantes y una alfombrilla donde, además, están impresas las instrucciones.

MICHELIN 008447 Extrem Grip Automatic Cadenas de Nieve metálicas, tensión automática, N°70 Hoy en Amazon — 114,50 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

RD9

Una opción bastante más barata y asequible pero con unos eslabones de 9 milímetros, el mismo que en el caso de Michelin. También llega con un par de guantes pero, eso sí, los tensores no son automáticos, por lo que serán un poco menos cómodas de instalar.

RD9 - Cadenas de nieve metálicas RD9 mm, talla Nº 90, set 2 uds, guantes incluidos Hoy en Amazon — 39,90 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

SUMEX

Un concepto muy similar al anterior. Si no queremos gastar mucho dinero pero estar tranquilos ante un posible imprevisto, estas cadenas de nieve Sumex también se pueden encontrar por menos de 50 euros. En este caso, eso sí, no se incluyen los guantes y los tensores tampoco son automáticos.

SUMEX BZCH130 Butzi Cadenas de Nieve, 9 mm, O-Norm, KN130 (Juego de 2) Hoy en Amazon — 48,28 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

KÖNIG

De nuevo, volvemos a las opciones topes de gama. Como en el caso de las de Michelin, estas König cuentan con tensores automáticos y, además, se pueden añadir algunos protectores para que las cadenas no dejen marcas en las llantas de los neumáticos. Al contrario que las Michelin, no se especifica que lleguen con unos guantes o accesorios similares.

KÖNIG CL-10 105 Cadenas para la nieve, set de 2 Hoy en Amazon — 168,49 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Imagen | Stephan Ridgway

En Xataka | En invierno, cuidado con el hielo: los mejores consejos para no tener sustos al volante