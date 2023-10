La automoción ya tiene su primer todoterreno de energía solar. Y ha completado un tour de 1.000 km en Marruecos

A Solar Team Eindhoven no le llegaba con fabricar el que, reivindica, es el primer todoterreno solar del mundo o probar sus capacidades en las calles asfaltadas de su nación de origen, los Países Bajos. No. Para demostrar a lo grande su autonomía, velocidad y resistencia el equipo decidió someter su prototipo a una prueba más dura aún: un tour de mil kilómetros por Marruecos que finalizase en el Sáhara, un viaje a través de montañas, arena y lechos de ríos secos que acaba de concluir.

Y con un resultado prometedor.

¿Un todoterreno con energía solar? Exacto. Esa es la descripción breve de Stella Terra, un vehículo solar ligero, de 1.200 kg, capaz de alcanzar una velocidad máxima de 145 km/h y que en días soleados ofrece una autonomía de 710 km, marca que baja a los 550 km si se prueba fuera de carretera.

Sus creadores reivindican que es el primer vehículo todoterreno que funciona con este tipo de energía y aseguran además que es lo suficientemente robusto como para desplazarse tanto por calles asfaltadas como por terrenos accidentados.

¿Y cómo es el vehículo? La clave del Stella Terra es su estructura ligera y los paneles solares que se reparten por su cubierta, que le surten de energía suficiente para desplazarse e incluso cargar dispositivos externos, como un teléfono o una cámara. The Guardian precisa que el vehículo incorpora además una batería recargable de iones de litio que le permite circular por lugares pocos soleados.

"Con estos paneles y su robusta construcción Stella Terra logra una independencia total de forma sostenible en cualquier parte del mundo", zanjan sus creadores.

¿Y quién está detrás? He ahí otra de las claves del proyecto. El Stella Terra no tiene detrás a un gran fabricante, sino a estudiantes de la Universidad Tecnológica de Eindhoven (TU/e), en Países Bajos, que forman el Solar Team Eindoven (STE). No están solos, claro. Cuentan con el apoyo de instituciones y firmas importantes, como Siemens, la TU/e, NXP, Sabic o la provincia de Brabante Septentrional.

"Como grupo de estudiantes tenemos el poder y la libertad de ser innovadores. Sin estar limitados por las demandas del mercado, podemos comenzar el proceso de diseño desde cero y liberarnos de ideas preconcebidas", subraya el equipo, que ya había presentado otros modelos antes, como el Stella Lux, Era y Vie o el Stella Vita, con el que realizó un ambicioso periplo de 2.000 km que finalizó en Tarifa. Sus propuestas les han permitido triunfar además en los World Solar Challenge.

¿Qué han hecho en Marruecos? Poner a prueba su todoterreno. El equipo holandés asegura que su vehículo solar puede circular de forma legal y ya había afrontado "extensas pruebas" en los Países Bajos, así que decidió ir un paso más allá. ¿Cómo? Mirando fuera de su país y Europa, a las pistas de Marruecos. En septiembre el Solar Team Eindhoven anunció sus planes de viajar al país africano para someter el Stella Terra a un examen "exhaustivo" que lo llevaría incluso al desierto del Sáhara. El objetivo: recorrer 1.000 km con energía solar.

El 12 de octubre el equipo anunció que su todoterreno solar partía de Tánger con destino el Sahara y a lo largo de los días siguientes fue detallando el avance del viaje, incluida la avería en la dirección que sufrió en Midelt y que pudo reparar con ayuda de sus vecinos. "Stella Terra encontró montañas con senderos accidentados y pendientes pronunciadas y ha superado duras condiciones sin dejar de ser lo suficientemente eficiente como para funcionar con energía solar", destaca.

¿Cuál es el balance? Sorprendente. La Universidad Tecnológica de Eindhoven asegura que Stella Terra ha demostrado ser bastante más eficiente de lo que habían calculado en un inicio: si en septiembre hablaban de una autonomía de 630 km en un día soleado, en el comunicado que acaban de publicar haciendo balance de su tour marroquí apuntan ya a 710 km, si bien fuera de carretera esa marca sería sensiblemente inferior y se quedaría en unos 550 km.

"La eficiencia era difícil de predecir. Por eso no estábamos seguros de si lo conseguiríamos con energía solar. Durante el viaje, Stella Terra resultó consumir un 30% menos de energía de lo esperado —celebra el director del equipo, Wisse Bos—. Pudimos conducir el viaje con la energía del sol y no dependimos de estaciones de carga".

La tarea no resultó sencilla. Como recuerda Bos, el equipo tuvo que asumir el diseño de buena parte de los componentes del vehículo para que se adaptase a sus necesidades. "Stella Terra debe soportar las duras condiciones del todoterreno y a la vez ser lo suficientemente eficiente y ligero como para funcionar con energía solar. Por eso tuvimos que diseñar nosotros mismos casi todo, desde la suspensión hasta los inversores para los paneles solares", comparte el responsable.

¿Y ahora qué? Tanto los integrantes de Solar Team Eindhoven como la propia TU/e se muestran entusiasmados. Maarten Steinbuch, uno de sus profesores y experto en movilidad, confía en que las aportaciones del equipo neerlandés se vuelvan más valiosas a medida que se expandan los vehículos eléctricos.

"Espero que en cinco o diez años formen parte de todo muestro sistema de red energética. Cuando la batería doméstica haga su aparición, incluso será posible generar energía a través de un coche solar y devolverla a casa. Las innovaciones de Solar Team Eindhoven podrían cambiar el futuro", concluye el experto.

Imágenes de portada: Bart van Overbeeke y Rien Boonstoppel- STE / TU/e

