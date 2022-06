Android Auto para móviles está muerto. Larga vida al modo de conducción de Google Assistant

Cuenta atrás para la desaparición definitiva de Android Auto en la pantalla de nuestro teléfono. Google ya ha empezado a avisar del fin de soporte para versiones como Android 10 y Android 11, siendo su sustituto el modo de conducción de Google Assistant. De una app estrella a un modo algo oculto dentro de Maps.

Qué cambia, qué perdemos, qué ganamos y cómo convivirá el modo de conducción del Asistente de Google con Android Auto. Vamos a tratar de dar respuesta a todas las incógnitas que deja la muerte de Android Auto como app móvil con interfaz propia.

Qué desaparece exactamente

Desde hace bastante tiempo Android Auto, como app con interfaz propia (la cual puedes abrir y ejecutar desde la pantalla del móvil) estaba en desaparición. A los pocos usuarios con archivos APK antiguos o móviles desactualizados, aún con acceso a dicha app, les ha empezado a aparecer un aviso indicando que dejará de estar disponible.

Android Auto desaparecerá como app con interfaz propia en el teléfono, pero nada cambiará cuando conectemos el móvil al coche para hacer funcionar la interfaz de Google

Desaparecerá así la app con interfaz ejecutable desde el teléfono, pero no desaparece la app de Android Auto, la cual te permite conectar el móvil al coche para ejecutarse. La app seguirá en tu teléfono, escondida, sin interfaz propia y sin poder abrirla desde el teléfono. Cuando conectes el móvil a tu coche compatible con Android Auto, seguirá funcionando como siempre.

Google Maps y su modo de conducción

El remplazo para la app de Android Auto es el modo de conducción de Google Assistant, función integrada dentro de Google Maps. Desde Xataka ya te enseñamos cómo activarlo aunque, lo lógico, sería que en un futuro cercano esta función venga activa por defecto, al tratarse de un modo tan importante.

Aunque lleva tiempo con nosotros, el modo de conducción de Google Assistant está aún bastante verde y no permite algunas de las funciones básicas de la app de Android Auto

Hay inconvenientes con este cambio. El modo de conducción de Google Assistant no puede usarse en horizontal, un punto bastante básico que, a día de hoy, aún no está implementado. Tampoco tenemos el mismo orden de apps que disfrutábamos con la app de Android Auto. Al estar basado en Assistant, tenemos sugerencias en la pantalla de inicio, y no aparecen todas las apps compatibles.

Como puntos que ganamos, podemos controlarlo todo mediante comandos de voz más naturales, la interfaz es más limpia y moderna. Se evitan más distracciones, al ver tan solo la pantalla de Google Maps e interactuar mediante comandos de voz, más que tocando la pantalla del teléfono.

No obstante, este modo está bastante verde aún, más cercano a una beta que a un modo de conducción por defecto que esperamos ver en una app así.

Android Auto para el coche, Google Assistant para el móvil

Aunque la transición esté siendo algo brusca y con trabajo por delante, el movimiento de Google tiene sentido. Android Auto seguirá siendo el sistema operativo de referencia al conectar el móvil al coche, y el Asistente de Google cobra protagonismo cuando estamos usando el móvil, para minimizar la interacción con la pantalla del teléfono.

Mientras tanto, el último paso es hacer que los coches vengan con Android directamente integrado. Esta solución es Android Automotive, y empezaremos a verlo en buena parte de los nuevos coches lanzados entre este año y los próximos.