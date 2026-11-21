Hay trenes largos, trenes inmensos y luego está el tren que hace unas semanas operó la compañía Transnet Freight Rail (TFR) en Sudáfrica. El 17 de octubre la empresa puso en marcha una enorme serpiente metálica formada por 696 vagones, lo que equivale a alrededor de 7.600 metros. Sus responsables ya han reclamado su lugar en las páginas del Libro Guinness de los Récords, que ahora mismo reconoce como plusmarquista mundial a un tren de 7,3 kilómetros que circuló hace algo más de 25 años por las vías de Australia Occidental.

Las imágenes divulgadas por TFR son espectaculares.

Nuevo récord a la vista. A finales de octubre Transnet Freight Rail, uno de los mayores operadores de transporte ferroviario de mercancías de África, hizo algo que no se ve todos los días: reclamar un récord. Y no cualquiera.

La empresa sudafricana asegura haber puesto en circulación el mayor tren de carga del mundo, un titán formado por 696 vagones que el 18 de octubre completó el viaje entre Saldanha Bay, en la costa oeste de Sudáfrica, y unas minas del Cabo Septentrional, en el interior del país. Con semejante gesta, reivindica TFR, arrebató el récord que alcanzó en 2001 otro tren australiano de 682 vagones.

¿Sabemos algo más? Sí. La CNN ha confirmado que esos casi 700 vagones formaron un tren de 7.602 metros. También ha desvelado que para desplazarlo la operadora recurrió a una docena de locomotoras (eléctricas clase 15E y diésel-eléctricas 43D) distribuidas a lo largo de la composición y sincronizadas entre sí.

“Esa tecnología resulta fundamental para gestionar las importantes fuerzas longitudinales generadas por trenes de esta magnitud”, confirman desde TFR. Los 696 vagones circularon libres de carga, lo que no evitó que sumasen un peso descomunal, de miles de toneladas.

¿Quién tenía el récord antes? La firma minera BHP Iron Ore, que en junio de 2001 ensambló un tren de 682 vagones y 7,35 kilómetros que se desplazaba gracias a ocho potentes locomotoras diésel-eléctricas. Para ser justos, Guinness World Records aún le atribuye el récord mundial en su web, una circunstancia que puede que no cambie a corto plazo.

Aunque TFR ya se ha dirigido al Guinness World Records para que confirme su plusmarca, la CNN asegura que lo ha solicitado a posteriori. ¿Qué quiere decir eso? Que lo ha hecho tras ensamblar y operar el tren, no antes. Eso impidió a los jueces confirmar in situ la hazaña y obligará a TFR a aportar pruebas firmes de que efectivamente movió un tren de 7,6 km entre el 17 y 18 de octubre.

¿Importa solo el tamaño? No. Aunque la longitud del tren operado por TFR es asombrosa y supera en teoría a la de la composición ensamblada en 2001 por BHP, hay otro dato relevante: según la CNN, el tren sudafricano recorrió 782 km de la Línea de Exportación de Minerales. El Guinness World Records indica que en 2001 la composición australiana cubrió un trecho bastante inferior, de 275 km, entre las minas Newman y Yandi y Port Hedland, en Australia Occidental.

Los autores del libro Guinness recuerdan que aquella composición fue además la “más pesada de la historia” al alcanzar las 99.732 toneladas métricas, una carga extraordinaria que se desplazó con la ayuda de 5.648 ruedas. En su comunicado TFR no concreta cuánto pesó la composición de 7,6 km que operó en Sudáfrica, aunque sí confirma que los 696 vagones CR13/14 circularon vacíos.

Más allá de los récords. Conquistar una plusmarca sirve entre otras cosas para ganar visibilidad y caché, pero TFR insiste en que su objetivo no es solo colarse en las páginas del próximo libro Guinness. Con su ejercicio de octubre la operadora quiere demostrar “su experiencia en ingeniería” y “generar valiosos conocimientos técnicos” de cara a futuras operaciones ferroviarias.

“El ejercicio se llevó a cabo como un programa dinámico de evaluación de trenes con el doble objetivo de perseguir un récord mundial y ampliar los conocimientos técnicos sobre el diseño de trenes, su conducción y el rendimiento operativo”.

Antes de que Australia le arrebatase el récord hace 25 años, Sudáfrica ya presumía de haber puesto en marcha el tren de carga más largo del mundo: medía 7,2 km y a finales de los años 80 realizó un viaje de 27 horas a lo largo de una ruta de 861 km entre Sishen y Saldanha. La pregunta es si el país africano volverá a ocupar ese puesto en el libro Guinness.

Imágenes | Transnet

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