Xiaomi POCO M3 Pro 5G: es posible tener 5G y 90 Hz en un gama media sin pagar más de 200 euros

Por si eran pocos los móviles que Xiaomi, Redmi y POCO han presentado en lo que va de año, esta última acaba de lanzar un nuevo dispositivo de gama media: el POCO M3 Pro 5G. Se trata, como podemos intuir por su nombre, del hermano mayor del POCO M3 y llega con pantalla de 90 Hz, 5G, 5.000 mAH de batería y un precio de locura.

Y es que el nuevo gama media de POCO llega al mercado español a un precio inferior a 200 euros en su versión más potente. Estará disponible en con 4/64 GB y 6/128 GB por 179,99 euros y 199,99 euros, respectivamente, si bien entre el 20 y el 27 de mayo será posible conseguirlo con un descuento de 20 euros. Hechas las presentaciones, vamos a conocerlo un poquito mejor.

Ficha técnica del POCO M3 Pro 5G

POCO M3 PRO 5G DIMENSIONES Y PESO 161,81 x 75,34 x 8,92 mm

190 gramos PANTALLA IPS/LCD de 6,5 pulgadas

Resolución FullHD+ (2.400 x 1.080 píxeles)

Tasa de refresco dinámica hasta 90 Hz

DotDisplay

Gorilla Glass 3 PROCESADOR MediaTek Dimensity 700

GPU ARM Mali-G57 MC2 MEMORIA RAM 4/6 GB LPDDR4x ALMACENAMIENTO INTERNO 64/128 GB UFS 2.2 CÁMARA TRASERA 48 MP f/1.79

Macro 2 MP f/2.4

Profundidad 2 MP f/2.4 CÁMARA DELANTERA 8 MP f/2.0 BATERÍA 5.000 mAh

Carga rápida 18W SISTEMA OPERATIVO Android 11 con MIUI 12 for POCO CONECTIVIDAD 5G NSA/SA

Dual SIM

WiFi 5 GHz

NFC

Bluetooth 5.1

USB tipo C

Radio FM OTROS Jack de 3,5 mm

Sensor infrarrojos

Lector de huellas lateral PRECIO 4/64 GB: 179,99 euros

6/128 GB: 199,99 euros

Un diseño de lo más peculiar

Comenzamos hablando del diseño, uno de los aspectos más llamativos del POCO M3 Pro 5G. El dispositivo tiene un acabado glossy en color amarillo, azul y negro. Destaca el "módulo" negro de la zona superior izquierda, que se expande hasta casi la mitad del terminal y donde encontramos el módulo que aloja las tres cámaras y el flash, así como el nombre de la marca.

El terminal tiene un peso de 190 gramos, por lo que no es precisamente ligero, aunque tampoco es de los móviles más pesados, y su grosor es de 8,92 milímetros. El lector de huellas se ha colocado en el lateral y la firma no se ha olvidado ni del jack de 3,5 milímetros para auriculares ni el del sensor infrarrojos, algo que nos permitirá controlar la tele y otros electrodomésticos y que ya no se ve tan a menudo.

En cuanto a la pantalla, el POCO M3 Pro 5G monta un panel IPS/LCD de 6,5 pulgadas con resolución FullHD+ (2.400 x 1.080 píxeles). Tiene una tasa de refresco adaptativa, es decir, que cambia automáticamente entre 30, 50, 60 y 90 Hz según el contenido, y está perforada por la zona superior para hacerle hueco a la cámara interna.

Otros aspectos llamativos son el modo de lectura 3.0 que, según POCO, ofrece una visualización con "textura de papel" para reducir el daño de los ojos, y el sensor de luz ambiente dual. Este consta de dos sensores, uno al frente y otro detrás, que analiza las condiciones de luz de todo nuestro entorno para ajustar el brillo de la pantalla de forma más precisa.

MediaTek Dimensity 700 y 5.000 mAh de batería

Para el motor de este POCO M3 Pro 5G, POCO ha apostado por un procesador MediaTek Dimensity 700 (que tiene módem 5G integrado). Dicho procesador está fabricado en un proceso de siete nanómetros, cuenta con ocho núcleos a 2,2 GHz de velocidad máxima y una GPU Mali-G57 MC2. A su lado, cuatro o seis gigas de memoria RAM LPDDR4x y 64 o 128 GB de almacenamiento interno UFS 2.2.

¿Qué le da vida a todo esto? Una batería de 5.000 mAh con carga rápida de 18W y Android 11 con MIUI 12 for POCO. En ese sentido, conviene destacar que el cargador estará incluido en la caja y que será de 22,5W, por lo que podremos aprovechar la carga rápida sin mayor problema.

En cuanto a la cámara, POCO ha optado por una configuración sencilla y conocida. En la parte trasera tenemos un sensor principal de 48 megapíxeles de media pulgada y apertura f/1.79, un macro de dos megapíxeles f/2.4 y un sensor de profundidad de dos megapíxeles con apertura f/2.4. Una cámara sencilla, en pocas palabras. Los selfies quedan en manos de un sensor de ocho megapíxeles f/2.0 que, como curiosidad, tiene modo noche.

Versiones y precio del POCO M3 Pro 5G

El POCO M3 Pro 5G se podrá comprar en color Power Black, POCO Yellow y Cool Blue (negro, amarillo y azul) y en dos versiones: 4/64 GB por 179,99 euros y 6/128 GB por 199,99 euros. No obstante, desde el 20 de mayo y hasta el 27 de mayo se podrá conseguir con un descuento de 20 euros, por lo que costará 159,99 y 179,99 euros, según la versión. Estará disponible en la web de la empresa, MediaMarkt, PcComponentes y Amazon.