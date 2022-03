Xiaomi Mix 4, primeras impresiones: la cámara bajo la pantalla es el camino a seguir para conseguir el diseño perfecto

Hay móviles que los tienes en la mano y piensas: "ojalá más fueran así". Es lo que ocurre con el Xiaomi MIX 4, el primer Xiaomi con cámara frontal bajo la pantalla que hemos tenido la oportunidad de probar por primera vez en España durante el Mobile World Congress de Barcelona.

Por descontado, el Xiaomi MIX 4 no tiene un diseño perfecto, pero después de probarlo sí nos ha quedado la sensación de que ocultar la cámara bajo la pantalla es el camino a seguir. Como ahora os contaremos, es una decisión que tiene sus particulares problemas, pero es que el frontal es tan limpio y minimalista que cuesta pensar que esta solución no vaya a expandirse rápidamente durante los próximos años. Aquí os dejamos con nuestra toma de contacto del Xiaomi MIX 4.

Un vistazo a… Así es como gana dinero Xiaomi - te atraen y te atrapan

Especificaciones técnicas del Xiaomi Mix 4

Xiaomi MIX 4 Dimensiones y peso 162,65 x 75,35 x 8,02 mm

225 g Pantalla AMOLED 6,67 pulgadas FHD+

HDR10+, 10bit, 5.000.000:1

Tasa de refresco 120Hz Procesador Snapdragon 888+ RAM 8 / 12 GB LPDDR5 Almacenamiento 128 / 256 / 512 GB (UFS 3.1) Cámaras traseras 108 megapíxeles, f/1.95, 7P, 1/1,33”, OIS,

Teleobjetivo 8 megapíxeles, 120 mm, 5x, OIS

Gran angular 13 megapíxeles, 120º, f/2.2, 6P Cámara frontal 20 megapíxeles, bajo pantalla Batería 4.500 mAh

Carga rápida 120 W

Carga inalámbrica 50W Sistema operativo Android 11 + MIUI 12.5 Conectividad 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, USB-C Otros Lector de huellas bajo la pantalla

Resistencia al agua IP53

Soporte UWB

Estéreo Harman Kardon

Gorilla Glass Victus Precio Desde 4.499 yuanes (unos 639 euros)

No es el móvil más compacto, pero sí de los más minimalistas

No diríamos que el Xiaomi MIX 4 es el móvil con mejor diseño. Tampoco es el que ofrece un mejor ratio de pantalla (se queda en 87,6%). Y su cuerpo, pese a venir protegido con Gorilla Glass Victus y ofrecer excelentes sensaciones, no está por encima de la mayoría de buques insignia. Podría pasar por un gama alta más sino fuera porque a esa buena construcción se le añade la decisión, clave, de ocultar la cámara frontal.

Es cierto que con el agujero en pantalla, muchos ya nos hemos acostumbrado a "olvidarnos" de la cámara frontal. Podemos estar un buen rato utilizando el móvil que pocas veces nuestra vista se despistará hacia ese pequeño agujero negro. Pero en la búsqueda del minimalismo, ocultar la cámara bajo la pantalla nos parece un enorme acierto desde una óptica puramente estética.

El aspecto frontal del MIX 4 es sencillamente ideal. Sin estridencias. Sin necesitar acompañarlo de unos acabados más premium. Simplemente por el hecho de ocultar la cámara, el aspecto del móvil da un paso adelante enorme. Una sencillez tan convincente que cuesta pensar que esta estrategia no vaya a ser la norma de aquí un tiempo.

Vayamos a la pregunta que muchos nos podemos hacer. ¿Realmente no se ve la cámara? La respuesta es que de base no. Si miramos de frente la pantalla, es muy difícil confirmar que la cámara está ahí. Incluso con un fondo blanco. Para poder verla a través de la pantalla deberemos inclinar el móvil hacia un lateral. Con un fondo claro, sí es relativamente sencillo apreciar una ligera sombra. Lo que en la mayoría de móviles sería el agujero en pantalla, en este caso queda oculto. Ahora bien, si utilizamos un fondo de pantalla con un tono algo más oscuro, entonces ni siquiera mirando el móvil de lado podremos apreciar que la cámara está ahí.

En las imágenes que adjuntamos sí se puede apreciar. Al hacer una foto sobre el móvil aparece un círculo con un tono más claro, que nos indica que está ahí. Pero creedme cuando os digo que el efecto es muy muy convincente. Más teniendo en cuenta que es una primera generación.

Por el resto, estamos ante un móvil con una pantalla de 6,67 pulgadas FullHD+ con una tasa de refresco de 120 Hz, un grosor de 8 milímetros y un generoso peso de 225 gramos. Pese a que se trata de un gama alta, se nota que se encuentra un punto por debajo en construcción de lo que el fabricante chino es capaz de ofrecer. Podemos entender este MIX 4 como un producto que busca probar cosas diferentes, principalmente en la línea de optimizar el frontal. Pero no alcanza por ejemplo a igualar al reciente Xiaomi 12.

Potencia de sobra

Después de utilizarlo durante un rato, podemos decir que el Xiaomi MIX 4 ofrece una experiencia de gama alta. Ese Snapdragon 888+ combinado con los 12 GB de RAM son suficientes para mover todo el sistema (Android 11 y MIUI 12.5) con tremenda holgura. Quizás no incluya el Snapdragon 8 Gen 1, pero a la práctica da un poco igual porque su rendimiento es excelente.

A nivel de batería, se incluyen 4.500 mAh junto a una carga super rápida de 120 W y carga inalámbrica de 50W. Llama la atención la estrategia que sigue Xiaomi. Incluye una cantidad de miliamperios-hora algo menor que la competencia, pero lo compensa con una carga rapidísima.

En cuanto a conectividad, viene con WiFi 6, 5G, NFC, Bluetooth 4.2 y también añade soporte a Ultra WideBand (UWB). Los altavoces estéreo en la parte inferior están firmados por Harman Kardon, con logo incluido.

La cámara trasera incluye un gran sensor principal de 108 megapíxeles con estabilización de siete ejes, un teleobjetivo de 120 mm para un zoom óptico 5x y un gran angular de 13 megapíxeles con un ángulo de 120 grados. Hemos hecho algunas fotos y el resultado es bastante decente, aunque no lo suficiente para poder indicaros grandes detalles.

Y la gran decepción

Si la cámara bajo la pantalla encaja tan bien a nivel de diseño, ¿por qué no la hemos visto en más móviles? Además del MIX 4, el ZTE Axon 30 también incorpora una cámara bajo la pantalla. La razón es sencilla: la cámara frontal todavía no está adaptada a colocarse bajo la pantalla.

El resultado de la cámara frontal es... más que nefasto. Horripilante. Absurdamente malo para un móvil de este nivel. Lo que hemos visto es tan preocupante que, de venderse en España, la mayoría de personas devolvería el móvil tras probar la cámara frontal.

Los selfies salen borrosos, desenfocados, algo más oscuros y donde todas las luces salen difuminadas al chocar con la pantalla. Es un efecto casi hipnotizador; completamente artificial.

Incluso el ZTE Axon 30, que pudimos compararlo directamente con el MIX 4, ofrece un mejor resultado en la cámara frontal. No ya decir cualquier otro Xiaomi que estaba en el stand. Incluso los modelos más básicos de Xiaomi ofrecían un resultado muchísimo mejor.

Preguntando a Xiaomi sobre este efecto, su respuesta es que se trata de una primera generación. Entienden que hay mucho trabajo por hacer y se excusan en que el MIX 4 no deja de ser un producto de nicho. Desde la marca dejan la puerta abierta a que en el futuro se mejore el procesado para poder compensar el efecto de la pantalla. No debería ser difícil, al menos no mejorar lo que ya tienen.

Xiaomi hace bien en apostar por este camino, aunque todavía sea inutilizable

El Xiaomi MIX 4 es una gama que ofrece algo muy concreto. Es un gama alta con un diseño muy innovador, características de primer nivel y las últimas tecnologías de Xiaomi como su carga rápida de 120W.

No es un móvil que vaya a llegar a España y ni siquiera en China dispone de tanto tirón comercial, pero en caso de que la cámara frontal no sea un elemento relevante, el MIX 4 es un telefonazo. Además a un precio bastante reducido para todo lo que ofrece.

Pese a ser una primera generación, la cámara bajo la pantalla ya ofrece un resultado estético casi perfecto. De frente es super difícil de apreciar e incluso en el lateral es complicado de ver. Mucho mejor que cualquier agujero en pantalla o 'notch'. Ahora bien, su implementación no es tan sencilla. Xiaomi parece que no le importe que la calidad de su cámara frontal haya caído en picado.

Ojalá pronto a través del software y una mejor colocación se pueda mejorar el resultado. No pedimos que su calidad sea igual a la actual, pero sí que su nivel sea mínimamente aceptable. En el momento que consigan eso, este tipo de diseños será de lo más habitual.