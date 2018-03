Xiaomi Mi MIX 2S, primeras impresiones: una prometedora cámara doble y una Inteligencia Artificial que sabe a poco

No fue el primer todo pantalla, pero no hay duda de que el Mi MIX original marcó el inicio de una tendencia por la reducción de marcos que se extendió rápidamente por el panorama móvil. Con el Mi MIX 2 se compactó el diseño bajando a las 6 pulgadas y se mejoró el hardware. Ahora, seis meses después del anterior modelo, la serie Mi MIX da la bienvenida a un nuevo integrante: el Mi MIX 2S.

El Mi MIX 2S rompe el ciclo de renovación anual de esta gama y se presenta como una renovación continuista del Mi MIX 2 que centra sus mejoras en un hardware actualizado, funciones de software como el reconocimiento facial, todas ellas aderezadas con Inteligencia Artificial, la buzzword de moda, y una novedad muy esperada en esta gama: la cámara doble. Ya hemos podido probar el Mi MIX 2S en el evento de presentación en Shanghái y éstas son nuestras primeras impresiones.

Diseño sin cambios (y sin notch)

Como suele suceder, el lanzamiento del Mi MIX 2S ha estado precedido por una buena ración de rumores y uno de ellos apuntaba a que el terminal cambiaría la posición de la cámara delantera a la esquina superior derecha, integrando un ‘notch’ o muesca en la pantalla, aunque bastante más discreto que el de otros terminales recientes. Finalmente el Mi MIX 2S monta la cámara en la misma posición de siempre, es decir, en el marco inferior del terminal. No sé cómo hubiera quedado ese notch estéticamente, pero sí tengo claro que habría sido mucho mejor en cuanto a comodidad. Tener la cámara delantera en la parte inferior es lo menos intuitivo del mundo ya que obliga a darle la vuelta al móvil, eso o sacarnos una foto de la papada.

El Mi MIX 2S no lleva notch como apuntaban los rumores, sino que la cámara sigue estando en la esquina inferior derecha. Quizás el notch no hubiera quedado muy bien estéticamente, pero sin duda habría sido más cómodo.

Éste era el cambio más esperado a nivel de diseño y no se ha producido, por lo que visualmente tenemos el mismo aspecto que encontrábamos en el modelo anterior. Eso sí, Xiaomi ha compactado unas décimas de alto y ancho, pero el grosor ha aumentado, por lo que también sube el peso. Aunque alcanza los 191 gramos, en mano el terminal se siente bastante equilibrado para el tamaño que tiene, que recordemos es bastante compacto para una pantalla de 6 pulgadas.

Sobre la pantalla, Xiaomi la mantiene sin cambios. Tenemos un panel IPS de 5,99 pulgadas con resolución FullHD. Durante la prueba la pantalla nos ha dejado muy buenas sensaciones, tanto a nivel de nitidez como de reproducción del color y brillo, pero habrá que probarlo en más escenarios para emitir un veredicto definitivo.

La cámara doble llega a la serie Mi MIX acompañada de "Inteligencia Artificial"

En los anteriores Mi MIX, la cámara era uno de los puntos con más opciones de mejora y con esta generación Xiaomi ha querido dar un giro importante. El Mi MIX 2S estrena una cámara doble mejorada que combina un sensor Sony de 12 megapixeles con píxeles de 1,4 um y lente de apertura f/1.8, con un sensor Samsung de la misma resolución y lente de apertura f/2.4. Esta dualidad le permite hacer zoom de dos aumentos además de conseguir el famoso efecto retrato que desenfoca el fondo.

Además de ser doble y ofrecer una notable mejora en calidad, la cámara del Mi MIX 2S viene aderezada con funciones de 'IA': reconocimiento automático de escenas y modo retrato mejorado, incluyendo la cámara delantera.

Xiaomi también añade una buena lista de funciones basadas en Inteligencia Artificial, que como decíamos es la buzzword de moda en smartphones en 2018, aunque podríamos debatir mucho sobre si lo que ofrece es realmente inteligencia artificial, y lo mismo podríamos decir de otros fabricantes.

Estas funciones incluyen el reconocimiento de escenas que detecta las condiciones de la imagen y recomienda hasta 200 escenas adecuadas a cada disparo. Además, afecta al modo retrato o efecto bokeh para mejorar el recorte de la figura y conseguir efectos más naturales, además de permitirnos aplicar efectos bastante locos en ese fondo, como hacer que el desenfoque tenga forma de corazones o estrellas.

Tras la presentación hemos tenido ocasión de probar el dispositivo y la cámara ha sido lo primero que he abierto. La interfaz sigue siendo igual que en modelos anteriores, con los añadidos de IA que ya he comentado. En la zona de demos había bastante buena luz y he podido tomar alguna imagen para ver el potencial de la cámara.

Tenemos una gran nitidez, la representación de los tonos es fiel y el recorte del desenfoque muy acertado, claro que el objeto fotografiado lo pone fácil. Eso sí, hay que destacar que la cámara entiende muy bien la profundidad y no se limita a recortar la figura y aplicar el mismo desenfoque a todo el encuadre, sino que hay una graduación entre la primera y segunda planta.

En esta primera toma de contacto, los resultados han sido muy buenos y el detalle de la imagen habla por sí solo. Sin embargo, es una única foto y tomada en condiciones bastante favorables, habrá que ver cómo se desenvuelve en escenas más complejas. Sólo un detalle negativo de la experiencia. Al intentar hacer fotos de cerca la imagen sale desenfocada, quizá porque no son unidades definitiva, pero lo analizaremos en profundidad cuando preparemos la review.

También queda pendiente probar más a fondo la cámara delantera, que, por cierto, tiene modo retrato por software, aunque viendo que sigue siendo el mismo sensor que en el modelo anterior no esperamos grandes mejoras.

Potencia bruta con un software todavía inacabado

Otra de las novedades del Mi MIX 2S reside en el hardware. El terminal se posiciona en primera línea en cuanto a potencia, especialmente el modelo de 8 GB de RAM que es el que he podido probar. Como no podía ser de otra forma, el chip elegido es el Snapdragon 845, el último Qualcomm que ya se empieza a ver en la gama alta Android este 2018.

Sobre el rendimiento en tareas exigentes esperamos al análisis a fondo para pronunciarnos, no sólo porque sea una primera toma de contacto, sino también porque las unidades de prueba no vienen con el software final. Esto ha provocado que en la prueba hayamos tenido algún cierre inesperado y bastante lag, especialmente al usar las funciones de IA de la cámara.

En el software Xiaomi se vuelve a mirar en Apple con una interfaz de control por gestos calcada de la del iPhone X. Eso sí, el desbloqueo por reconocimiento facial es el que integra Android, aunque hay que destacar que funciona muy bien y rápido.

Hablando del software, Xiaomi apuesta por su capa MIUI en una nueva versión que añade una novedad calcada del iPhone X: el control por gestos. Aunque tenemos la botonera virtual en la parte inferior en algunas apps, Xiaomi sustituye el botón Home por el gesto de deslizar hacia arriba para regresar a la pantalla de inicio. Si además hacemos este gesto manteniendo un instante, se abre la interfaz de aplicaciones recientes para poder cambiar entre las apps que tenemos abiertas.

Otra novedad que también introduce este modelo es el reconocimiento facial, pero en este caso no sustituye el lector de huellas, sino que éste sigue estando en la parte trasera. Precisamente el desbloqueo facial fue uno de los puntos destacados de los vídeos promocionales, pero en la presentación apenas lo han mencionado.

Más tarde hemos entendido el motivo: en Xiaomi nos confirman que el sistema es prácticamente igual que el que trae Android de serie, queda saber a qué se refieren con ese 'prácticamente'. En las pruebas hemos visto que es muy rápido, pero a nivel de innovación parece que no trae nada destacable.

Sobre su llegada a más países, hemos podido confirmar que el Mi MIX 2S saldrá a otros mercados globales, incluyendo España, lo que de momento no tenemos es precio o fecha de llegada. En general, el dispositivo es una renovación interesante sobre lo que proponía el modelo anterior, sobre todo a nivel de cámara y potencia, aunque no tanto en cuanto a novedades de software, habrá que ver si en la versión global mejora este punto.

