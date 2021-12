Lo último de Oppo es una cámara retráctil que se mete en el móvil

Si tu smartphone se tambalea cada vez que lo apoyas sobre la mesa del lado de la cámara, la próxima tecnología de OPPO podría ser ideal para ti. La compañía china, propiedad de BBK Electronics, ha desvelado un mecanismo de cámara retráctil móvil que promete no ser "molesta" como la mayoría de las cámaras pop-up. Asimismo, luce algo diferente al concepto de cámara retráctil que actualmente se ofrece en el mercado.

Las cámaras emergentes de otros fabricantes, por ejemplo la del Honor 9X que hemos analizado en Xataka, se centran principalmente en esconder el sensor para selfies dentro de la carcasa del dispositivo. Oppo, por su parte, apuesta por llevar esta solución al sensor principal del móvil, permitiendo que este se desplace hacia adelante y hacia atrás, aunque manteniendo una ligera protuberancia en la parte trasera debido al módulo fotográfico.

