Tendremos que esperar más para tener un Motorola razr: el fabricante retrasa el lanzamiento de su smartphone plegable

Ocurrió con el Samsung Galaxy Fold, el Huawei Mate X y ahora también con el Motorola razr. Sí, el esperado smartphone plegable de Motorola retrasará su llegada a las manos de los consumidores. La diferencia respecto a los casos de Samsung y Huawei, es que ahora se citan "problema en la cadena de suministro", los cuales impedirían satisfacer la demanda del nuevo razr.

Este viernes, Lenovo Group Ltd. salió a confirmar que están retrasando la fecha de lanzamiento del Motorola razr, la cual estaba programada para arrancar con su reserva durante diciembre para iniciar con las entregas en enero de 2020. Esto ya no será así, aunque por el momento no se ha dado a conocer la nueva fecha.

Motorola dice que no esperaba tal demanda para su smartphone plegable de 1.500 dólares

En lo que se da a conocer la nueva fecha de lanzamiento, el fabricante también mencionó que no espera un "cambio significativo" con respecto a la fecha original que tenían programada.

Como mencionaba, en este caso no se trata de un fallo de diseño, o al menos es lo que dice Motorola, sino que la demanda del dispositivo superó sus expectativas. Con esta decisión buscarán evitar un escenario donde los clientes no puedan comprar el nuevo razr de 1.500 dólares.