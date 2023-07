En su empeño por salir del ostracismo, Huawei tiene un plan ambicioso: vender móviles 5G, según Reuters

Huawei Technologies prepara el terreno para regresar a la industria de teléfonos 5G, según fuentes cercanas a Reuters. A finales de 2023 el gigante chino volvería al mercado con chips 5G propios, desarrollados en China junto a Semiconductor Manufacturing International Co (SMIC). El prescindir al completo de tecnología americana daría alas a Huawei a la hora de comercializar productos 5G, aunque las limitaciones respectivas al sistema operativo seguirían presentes.

Una gran alianza. Según fuentes cercanas a la empresa consultadas con Reuters, Huawei quiere obtener chips 5G utilizando tanto tecnologías propias como el paraguas de SMIC, una de las figuras más relevantes en la fabricación de semiconductores en China. Esto abriría las puertas al regreso de productos 5G al mercado por parte del gigante chino.

¿Qué hay del veto estadounidense? En 2020 se acabaron las prórrogas y entró en vigor el veto a Huawei por parte de Estados Unidos bajo el mandato de Donald Trump. El Departamento de Comercio ponía sobre la mesa una importante prohibición: ninguna empresa estadounidense podía realizar acuerdos comerciales con Huawei. Del mismo modo, se cerraba la posibilidad de que Huawei utilizase cualquier componente que tuviese licenciada tecnología estadounidense.

El veto derivó en el cese inmediato de la colaboración con Google, impidiendo que los teléfonos de Huawei puedan tener su marco de servicios. Impedía asimismo la colaboración con gigantes como Qualcomm, la fabricación de sus procesadores Kirin y acordar con gigantes como MediaTek.

Con SMIC sí, con MediaTek no. Siendo MediaTek una empresa china, ¿por qué se abre la puerta a la fabricación de chips 5G tan solo con SMIC? A pesar de que Huawei fabricase sus propios Kirin y MediaTek sea una empresa nacional, en ambos procesos de fabricación intervenía TSMC. Procesadores chinos con tecnología americana era una combinación no permitida por la administración estadounidense.

La alianza con Semiconductor Manufacturing International Co busca emplear tecnologías chinas, algo que dificultará a Huawei competir de tú a tú con sus principales rivales.

5G sí, pero en un SoC algo justo. Tanto Qualcomm como MediaTek andan ya en la carrera por los 4 nanómetros. Fuentes de Reuters apuntan a que, en el mejor de los casos, el proceso de fabricación de los nuevos chips de Huawei tendrá una litografía de 7 nanómetros. Tampoco serán chips especialmente económicos, aunque Huawei estaría dispuesta a asumir el coste para volver al 5G.

El veto seguirá presente. Aunque Huawei pueda vender móviles con 5G, algo que ayudaría notablemente al impulso de ventas en países como China, fuera de su tierra natal las expectativas no son buenas. La propia Unión Europea se plantea vetar la propia infraestructura 5G, según Financial Times. Bruselas quiere incluir al gigante chino en una lista de "proveedores de alto riesgo", con el objetivo de cambiar la actual recomendación de no usar equipos de Huawei por una prohibición expresa.

Huawei se desangra en España. Hablando de territorio nacional, tras cerrar cuentas de resultados en 2021 Huawei ya presentaba una caída del 75% en ingresos. La compañía sigue ganando dinero gracias a su facturación por prestaciones por servicio, entre los que se encuentra la división de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), que facturó 1.019 millones de euros en España.

Pese a ello, en territorio móvil el fabricante está desaparecido, y pese al impulso de App Gallery, sin servicios de Google será prácticamente imposible retomar sus antiguas posiciones de mercado.

