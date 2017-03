Samsung está decidida a terminar con la vida de los Galaxy Note 7 desactivándolos de forma definitiva

Samsung quiere pasar al siguiente capítulo de su historia y olvidar la pesadilla que significó el Galaxy Note 7. Sin embargo, aún hay un 4% de dispositivos que no han sido devueltos, y no tienen pinta de que se vayan a devolver, ya que esta crisis ha convertido al Note 7 en todo un artículo para coleccionistas, con gente dispuesta a renunciar a su garantía y soporte con tal de quedárselo.

Esto por supuesto representa un problema grande para Samsung, quien desde hace meses ha trabajado con operadoras para enviar actualizaciones que limitan las funciones de los Galaxy Note 7 que no han sido devueltos. Pero como esto no ha sido suficiente y Samsung quiere cerrar este vergonzoso capítulo, ahora están anunciando que desactivarán la carga de la batería a través de una actualización global.

Samsung quiere olvidarse del Note 7 de una vez por todas

Según The Korea Herald, Samsung estará forzando una actualización en los próximos días a los Galaxy Note 7 que aún no han sido devueltos, actualización que desactivará las función de carga en el dispositivo, y con la que esperan terminar la recolección del resto de los smartphones.

Hay que recordar que Samsung ya ha enviado actualizaciones que hacen que el Note 7 no se pueda conectar a las redes de datos, e incluso han ido limitando la capacidad de recarga en la batería. Pero aquí el problema es que se trata de actualizaciones que deben ser autorizadas por el mismo usuario, la cuales no han sido instaladas por aquellos que no desean devolver el dispositivo.

Las anteriores medidas han sido desplegadas en ciertos mercados, no de manera global, pero al parecer esta nueva actualización, que comenzará a enviarse a partir de la siguiente semana, no tendrá que pasar por el usuario y se instalará de forma automática cuando el dispositivo esté conectado a una red WiFi.

Samsung también aprovechó para actualizar la cifra de Galaxy Note 7 no devueltos, asegurando que sólo falta por recolectar el 3% de todos los dispositivos vendidos, los cuales en su mayoría se encuentran en Corea del Sur, Australia y Estados Unidos.

