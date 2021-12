Realme pone fecha a la presentación del Realme GT 2 Pro: el móvil más premium de Realme está a la vuelta de la esquina

Salvo que haya sorpresas, uno de los últimos móviles que veremos anunciados en 2021 será el Realme GT 2 Pro. Este, tal y como ya han confirmado de Realme, será su "primer y más premium smartphone de gama alta" y hoy es protagonista porque ya tiene fecha de presentación oficial.

Tal y como ha confirmado Sky Li, fundador y CEO de Realme, el Realme GT 2 Pro se presentarán en un evento que tendrá lugar el 20 de diciembre, es decir, en una semana desde el momento en que se escriben estas líneas. Será a las 9:00 UTC, que es lo mismo que decir a las 10:00, hora peninsular española.

Lo cierto es que el Realme GT 2 Pro se ha filtrado en todo su esplendor. Oficialmente, sabemos que será uno de los primeros móviles en montar el Snapdragon 8 Gen 1, el nuevo SoC de Qualcomm. Será, si todo va como hasta ahora, el segundo móvil en montar este procesador, ya que el primero ha sido el Motorola Edge X30.

Relentless tech and design innovations have always been the cornerstones of realme's rapid growth. This time, the GT 2 Pro has brought the whole thing to the next level with several world's first innovations.

Join us on Dec. 20 to find out more! #realmeGT2pro #InnovationForward pic.twitter.com/Sn1OkXW1ns