Los nuevos Google Pixel 6 pueden funcionar con los cargadores MagSafe de Apple: esta funda lo hace realidad

Apple revivió su marca MagSafe con el iPhone 12 para lanzar un sistema de carga inalámbrica y una gama de accesorios que se enganchan magnéticamente en la parte trasera del teléfono. Es la implementación "a la Cupertino" de la carga Qi con la que poder tener sus accesorios exclusivos... aunque quizás no lo son tanto.

Moment, un fabricante de fundas para móvil, ha lanzado recientemente sus fundas para los nuevos Pixel 6 y Pixel 6 Pro. Y aunque no hayan dicho nada al respecto en su página web, esas fundas funcionan perfectamente con los cargadores y accesorios MagSafe de Apple.

So Moment Pixel 6 cases work with MagSafe. You can charge your phone, use the wallet, other accessories.



This is hilarious but also amazing. pic.twitter.com/sYuzfXsQ3I