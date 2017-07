¡Nokia y Carl Zeiss vuelen a estar juntos! La famosa alianza regresa para dar vida a nuevos smartphones

Si hay que tenían los viejos Nokia y por lo que se les identificaba y destacaba del resto era porque algunos de ellos contaban con la colaboración de Carl Zeiss, la famosa compañía alemana especialista en equipos ópticos. Esta alianza nos trajo algunos de los mejores móviles fotográficos de la mano de Nokia, una alianza que concluyó con la adquisición de Microsoft. Pero que ahora, para sorpresa de muchos, está de regreso.

Así es, hoy HMD Global, la compañía finlandesa encargada de comercializar la marca Nokia, está anunciado que han cerrado un nuevo acuerdo de colaboración con Zeiss, por lo que la famosa tecnología de imagen y óptica regresará a los smartphones firmados por Nokia en esta nueva etapa.

HMD Global lo está haciendo bien, están poco a poco construyendo sobre el legado de Nokia aprovechando la base de seguidores que posee la marca, y vaya que han dado pasos importantes. Ayer veíamos como HMD y Xioami anunciaban un acuerdo para intercambiar patentes y colaborar en diversas áreas como la realidad virtual, además de que Nokia se apunta a ser de las primeras marcas en usar el procesador Surge S1 firmado por Xiaomi.

Ahora con esta nueva alianza tendremos el regreso de la famosa óptica Zeiss que tanto éxito y buenos resultados le dio a Nokia, y aunque aún no hay una fecha definida para que veamos el primer smartphone con esta tecnología, todo parece indicar que no tendremos que esperar mucho, ya que este mismo año podríamos tener buenas noticias.

Por otro lado, hace unos momentos se filtró un misterioso vídeo que a parecer pertenece a algún material promocional de Nokia, en el cual se pueden ver cuatro smartphones, los ya presentados Nokia 3, 5 y 6, así como un dispositivo que aún no se presenta pero el cual tiene una configuraron de doble cámara.

El vídeo fue retirado a los pocos minutos pero Evan Blass, el famoso @evleaks, lo ha publicado en Twitter para que todos veamos de que se trataba.

This will surely get pulled at some point, so I'll mirror it here [source: https://t.co/37yp63CAeC] pic.twitter.com/GktpXnt4pS