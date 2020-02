La organización del MWC alega "fuerza mayor" por la cancelación para tratar de evitar indemnizaciones

El anuncio de la cancelación del Mobile World Congress 2020 planteaba muchas preguntas, pero ni la GSMA ni la organización han aclarado de forma contundente por qué se ha tomado esa decisión cuando no se había declarado situación de emergencia y otros eventos internacionales celebrados en Europa estos días como ISE 2020 —también con decenas de miles de asistentes, incluidos los de procedencia china y asiática— no se han visto hasta ese punto afectados por el coronavirus.

Los responsables de estos estamentos han aludido desde luego al coronavirus como motivo central de esa cancelación: "la preocupación por la salud y la seguridad", decían estos responsables, ha sido el argumento fundamental de una decisión qe "no ha estado motivada por dinero" ni por la guerra comercial entre China y Estados Unidos.

Causas excepcionales

La cancelación del Mobile World Congress que se iba a celebrar a partir del próximo 24 de febrero en Barcelona ha sacudido a toda la industria de la movilidad.

Nuria Marín, alcaldesa de Hospitalet, también lamentaba la cancelación del evento.

La decisión parecía más y más inevitable a medida que grandes y pequeñas empresas decidían que cancelaban su asistencia al evento. Tras la reunión de emergencia de la GSMA ayer —estaba prevista para mañana, viernes— los responsables de esta feria finalmente decidieron cancelar la celebración del Mobile World Congress, una decisión que tendrá un impacto económico enorme y efectos colaterales difíciles de predecir.

Hoy responsables de la organización han celebrado una rueda de prensa para hablar de los motivos de esa cancelación, pero sus argumentos no han sido del todo claros. Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, explicaba que "todo estaba preparado" para tener "la mejor edición" de esta feria, pero que "causas excepcionales" han obligado a cancelarla.

Los responsables de la organización mantenían también que se habían visto "obligados a tomar esta difícil decisión". Según la organización, la situación con el coronavirus hacía que no hubiera "más remedio" que cancelar.

Los directivos de la GSMA afirmaban haber estado en contacto con las autoridades en todo momento para consultar la situación, y valoraron incluso organizar un evento más pequeño "pero las señales nos decían que muchos no habrían venido", un comentario extraño teniendo en cuenta que estaba ya confirmado que numerosas grandes empresas habían cancelado ya su asistencia al MWC 2020 en los últimos días.

Los argumentos no son del todo claros sobre todo cuando la propia Colau admitía que "a día de hoy en Barcelona, Cataluña y España no hay alarma sanitaria por el coronavirus". Aún así, destacaba, "ha habido una alarma global". Otro de los miembros de la organización explicaba que "ha sido una cuestión global, sobre todo de miedo global"

En otras ferias, normalidad casi absoluta, y en Barcelona no, ¿por qué?

La decisión ha sido también cuestionada porque otros eventos de gran magnitud sí se están celebrando en Europa estos días. La feria ISE 2020, un congreso de integración audiovisual internacional, alberga a más de 1.300 expositores y más de 200 son de origen chino, como indicaban en El Condifencial.

La feria @ISE_Show de Ámsterdam, de las mayores del mundo en imagen y sonido profesional, abre hoy sin mascarillas por el #coronavirus. Normalidad por el momento en un evento #ISE2020 que podría servir de prueba para el próximo #MWC2020 pic.twitter.com/BOb30LxNo5 — Juan Ignacio Cabrera (@jotaicabrera) 11 de febrero de 2020

Entre las empresas asistentes están Sony o Intel, que cancelaron en el MWC, pero LG tampoco ha asistido a esa feria siguiendo las mismas directrices que se tomaron con respecto al Mobile World Congress.

Aún así la feria —donde se han tomado medidas de seguridad y prevención— es desde luego enorme y se habla de más de 50.000 asistentes, lo que planteaba la pregunta obvia: ¿por qué esa feria sí se ha celebrado y el MWC se ha cancelado?

Desde el MWC no daban una respuesta demasiado convincente, y aseguraban simplemente que "el MWC es muy grande, acoge a más de 100.000 personas de todo el mundo". Además, destacaban, "teníamos más de 1.000 CEOs que planeaban venir y decidieron no hacerlo".

En Xataka nos hemos puesto en contacto con la Agencia de Salud Pública de Barcelona, desde donde indicaban que el tema está centralizado en la Generalitat. En el organismo de Salut Pública de la Generalitat nos señalaban que "no hay ninguna razón sanitaria ni de seguridad para que no se celebre ningún evento programado en Barcelona o Cataluña"

El impacto económico, aún por determinar

Los responsables de la organización del MWC 2020 destacaban en todo momento que la seguridad y la salud habían sido las grandes preocupaciones tras la decisión, y que no había un motivo económico para cancelar.

Aún así el debate sobre ese aspecto es inevitable: un MWC en el que cada vez más grandes protagonistas estaban cancelando su asistencia podría haber precipitado la decisión, y ahora queda por saber cuál será el impacto económico para empresas, organización y los miles de trabajos directos e indirectos que rodean un evento que deja cada año cientos de millones de euros en ingresos.

Desde la organización aseguraban que "no se trata de dinero", pero en la ronda de preguntas se les preguntaba a los organizadores por cómo se manejarían las indemnizaciones y la relación con las aseguradoras, sobre todo teniendo en cuenta que no se había declarado una emergencia sanitaria en España.

Los responsables del evento no quisieron hacer comentarios sobre "las políticas de las aseguradoras", aunque indicaban que "no hay forma de asegurar una situación de fuerza mayor como esta", y mencionaban diversos anuncios que "básicamente establecían que era importante limitar o reducir grandes aglomeraciones de gente. Hemos interpretado eso como una guía de referencia". Como señalan en Reuters, las empresas invocan situaciones de fuerza mayor cuando no pueden cumplir con sus expectativas contractuales por esas circustancias que escapan a su control.

Los responsables también señalaban que "no hemos estimado el coste económico, es una situación de fuerza mayor que no está basada en una decisión financiera", pero Colau señalaba que en los próximos días iban a trabajar con los implicados de todos los sectores para valorar ese impacto económico.

Aún así, destacaba, los responsables ya están "mirando hacia el futuro para que la edición de Mobile World Congress 2021 sea la mejor edición" de este evento.