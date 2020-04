Con Movistar sumándose, ahora las cuatro principales operadoras ofrecen datos ilimitados: comparativa de tarifas entre Movistar, Vodafone, Masmovil y Yoigo

Movistar anunciaba ayer el lanzamiento de sus tarifas móviles con datos ilimitados. Se sumaba así a las operadoras que lo hicieron antes (Yoigo, Vodafone y Orange, por orden de antiguedad) y seguía una tendencia importante ante esa creciente demanda de gigas por parte de los usuarios móviles.

Eso hace que el mercado actual sea especialmente llamativa para quienes buscan tanto combinar fibra con datos móviles ilimitados como los que simplemente necesitan esa tarifa ilimitada de datos móviles. Hemos querido analizar y comparar unas propuestas que en esencia ofrecen lo mismo —datos ilimitados con letra pequeña— pero lo hacen con distintas condiciones.

Así son las (ambigüas) ofertas de las operadoras

Las operadoras no lo ponen demasiado fácil a la hora de comparar unas tarifas con otras, y de hecho en todos estos servicios hay letra pequeña que es importante consultar y que afecta a temas como al roaming o a cómo afectan estas tarifas a los servicios de streaming de vídeo.

Hemos tratado de hacer un breve resumen de las grandes diferencias prácticas entre unas tarifas ilimitadas y otras, pero sigue habiendo opacidad por parte de las operadoras en algunos apartados.

El más importante, el de cómo de ilimitadas son estas ilimitadas. Es algo que ninguna de ellas acaba de aclarar del todo, y si hay algún argumento más o menos extendido es el de que todas las operadoras esperan que los usuarios hagan un "uso razonable" de estas tarifas.

¿Cuánto de razonable es razonable? Nadie lo sabe con exactitud. Tanto en Vodafone como en Movistar se ha mencionado en alguna ocasión la cifra de 400 GB de datos como una referencia aproximada. Ni ellas ni Yoigo u Orange especifican esos datos, y en las condiciones de servicio de Movistar (PDF) revelan simplemente que "El cliente se compromete a realizar un uso razonable, no fraudulento, ni abusivo ni anómalo de los servicios y prestaciones" de ese contrato infinito. La ambigüedad es la norma aquí

En las preguntas frecuentes del servicio de Vodafone explican por ejemplo que "no existe un límite siempre que el uso comprenda en primer lugar el uso personal para fines del uso particular y para fines razonables", mientras que usuarios del servicio han indicado en foros que la conexión reduce su velocidad a partir de esos 400 GB mencionados.

Ocurre también con los periodos de permanencia, que no existen en ninguno de los casos a no ser que con estos contratos incluyamos un móvil a plazos o si no accedemos a descuentos en la tarifa.

La letra pequeña está por todos lados, por lo que recomendamos que quien esté interesado en estas tarifas haga todas las preguntas necesarias para que pueda estar seguro de lo que le ofrece esa operadora es lo que realmente se ajusta a sus necesidades. Esta tabla es por tanto más orientativa que definitiva, pero hemos querido comparar unas y otras para establecer esas grandes diferencias:

Yoigo Vodafone Orange Movistar ¿Qué diferencias hay entre cada modalidad ilimitada? No hay El precio varía en función de la velocidad de conexión (2 Mbps, 10 Mbps, 5G) Vídeo HD o 4K según modalidad No hay ¿Hay restricciones a la hora de hacer tethering? No No Sí

30 GB en Love Ilimitado

80 GB en Love Ilimitado Premium No Restricción de calidad de vídeo en streaming Sí, similar a la del DVD Sí, 720p en Ilimitada Súper

No en Ilimitada Total Sí, en Love Ilimitado

No en Love Ilimitado Premium No Consumo tratuito máximo en roaming en la UE "Uso razonable" Hasta 19 GB (incluye EE.UU.) Hasta 23 GB 50 GB ¿Tengo que contratar fibra de forma obligatoria para tener datos móviles ilimitados? Sí No Sí No ¿Hay permanencia? No No No No

Si quiere solo datos ilimitados en el móvil sin fibra, las opciones son Movistar y Vodafone

Como explicaba nuestro compañero Plokiko en Xataka Móvil, para acceder a líneas móviles con datos ilimitados tenemos dos opciones: o los contratamos junto a una conexión de fibra, o los contratamos de forma independiente.

En caso de querer solo datos (y minutos) ilimitados en móviles solo tenemos en la actualidad dos opciones: o bien optamos por Movistar, o bien elegimos Vodafone. La ventaja de esta última reside fundamentalmente en que podremos acceder a esta tarifa en conexiones 5G en su variante Ilimitada Total.

Dichas ofertas permiten contratar líneas móviles adicionales (para grupos familiares) con precios que se reducen hasta el 50% con respecto a la primera línea, y en el caso de Vodafone hay opción incluso para contratar el acceso a Seriefans y a HBO España desde 10 euros más al mes.

Fibra y datos móviles ilimitados, la apuesta de las grandes

La cosa es más interesante para quienes quieren acceder a los paquetes convergentes, ya que es aquí donde nuestras cuatro protagonistas centran buena parte de la oferta.

En la tabla comparativa de Xataka Móvil está desgranada toda la oferta de unos servicios que juegan no solo ya con las velocidades de transferencia en conexiones de fibra o las limitaciones de las líneas móviles con datos ilimitados. Además se incluyen esos paquetes adicionales que por ejemplo permiten acceder a contenidos televisivos (fútbol, series) o a opciones como el soporte multiSIM que por ejemplo Yoigo no tiene.

Como explicaba allí Plokiko, hay ciertos apartados en los que unas y otras operadoras destacan y permiten orientar la oferta a cierto tipo de usuarios:

Yoigo : la más barata, incluye dos líneas móviles y es especialmente interesante para familias, pero su servicio de televisión es inferior al de sus rivales.

: la más barata, incluye dos líneas móviles y es especialmente interesante para familias, pero su servicio de televisión es inferior al de sus rivales. Vodafone : es la que más variedad ofrece y es como decimos la única con 5G compatible en todas sus tarifas, algo importante tanto en uso general como si acabamos con velocidad restringida. El paquete Seriefans es otro de sus atractivos.

: es la que más variedad ofrece y es como decimos la única con 5G compatible en todas sus tarifas, algo importante tanto en uso general como si acabamos con velocidad restringida. El paquete Seriefans es otro de sus atractivos. Orange : no incluye televisión por defecto, pero si lo contratas y añadimos líneas adicionales el precio es mejor que el de Vodafone.

: no incluye televisión por defecto, pero si lo contratas y añadimos líneas adicionales el precio es mejor que el de Vodafone. Movistar: sin restricción de velocidad, calidad de vídeo o tethering. Obliga a contratar servicio de televisión.

¿Entonces, puedo quitarme de fibra y hacerlo todo con estas conexiones ilimitadas?

La aparición de este tipo de conexiones hace que muchos puedan plantearse si con estas líneas móviles con datos ilimitados pueden prescindir de sus líneas fijas de banda ancha, bien ADSL o bien fibra.

La respuesta es difícil de nuevo y varía en cada caso, pero a priori los servicios de streaming de contenidos y la demanda de más y más datos en todos los ámbitos de nuestro uso de internet hace que sea delicado recomendar prescindir de una conexión de banda ancha.

La tranquilidad que da tener una línea ADSL o de fibra es aún demasiado relevante, no solo en velocidades de conexión sino sobre todo en cuota de datos. Aquí seguimos teniendo verdaderas tarifas ilimitadas que nos permitirán disfrutar sin tapujos de todo tipo de contenidos —a no ser que sean los propios servicios los que limiten la calidad—, además de que también aprovecharemos estas conexiones en todos lo dispositivos que conectemos tanto a la red Ethernet como a la WiFi doméstica, con el consiguiente ahrro de datos de nuestras tarifas móviles.

Aún así la opción es real para algunos escenarios: usuarios que por trabajo u otras circunstancias no pasen demasiado tiempo en casa y no consuman demasiados contenidos allí (sobre todo, insistimos, de streaming de vídeo) son que seguramente puedan plantearse esa pregunta con seriedad. No en esta época de confinamiento probablemente, pero sí en un futuro cercano (esperamos), cuando retornemos a una cierta normalidad.

En este escenario hay de hecho alternativas específicas de operadoras como Movistar y Vodafone, que combinan internet 4G en casa, fijo y móvil con precios similares al resto de convergentes de estas operadoras. Movistar Fusión Radio o Vodafone One Conecta son dos buenos ejemplos de esas alternativas.

Con todo y con eso, cada usuario es un mundo y lo importante es que el mercado es más rico que nunca en ofertas que se ajustan a nuestras necesidades, queramos tarifas ilimitadas de datos móviles o no. Lo importante es asegurarse bien de esas condiciones y limitaciones antes de contratar estos productos, pero sin duda en el mercado de la movilidad y las conexiones de banda ancha hay de todo y para todos.