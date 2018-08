Motorola Moto Z3, ya está aquí el primer flagship que nos promete estar listo para las redes 5G

Después de que en junio de este 2018 conociéramos el Moto Z3 Play, hoy Motorola ha decidido lanzar el que sería su verdadero flagship de 2018: el Moto Z3. Lo curioso de esto, y siguiendo la línea de anteriores lanzamientos, este Moto Z3 está siendo lanzado en primer lugar en Estados Unidos, como exclusiva de la operadora Verizon, por lo que seguramente más adelante se anuncie su disponibilidad en otras regiones del mundo.

La principal novedad de este Moto Z3 es que se trataría del primer smartphone con soporte a redes 5G, lo que coincidiría con las filtraciones que aparecieron en enero de este año. Esto se lograría al ser el primer dispositivo en incorporar el módem X50 de Qualcomm, así como su tecnología de antenas de ondas milimétricas que ayudarían al soporte de esta nueva red de próxima generación.

Conozcamos sus especificaciones técnicas.

Ficha técnica del Motorola Moto Z3

Moto Z3 Pantalla 6 pulgadas Super AMOLED, 2160 x 1080 píxeles, con relación de aspecto 18:9 Procesador Qualcomm Snapdragon 835, Octa-Core a 2,35 GHz RAM 4 GB Almacenamiento 64 GB internos + microSD de hasta 2 TB Software Android Oreo 8.1 Cámara Trasera Dual 12 + 12 megapixeles, con Google Lens integrado Cámara Frontal 8 megapixeles con lente gran angular de 84 grados Conectividad 5G (con Moto Mod adicional), 4G LTE, WiFi Dual a/b/g/n 2.4 + 5 GHz, Bluetooth 4.2, aGPS/Glonass, USB-C Batería 3.000 mAh con carga rápida TurboPower (cargador de 15 vatios incluido) Disponibilidad 16 de agosto en exclusiva para Verizon en Estados Unidos Precio 480 dólares

Sí, sí, 5G... pero con truco

Motorola nos está vendiendo este Moto Z3 como el primer dispositivo con soporte a redes 5G, y así es, el detalle es que para ello necesitará un Moto Mod, que se venderá por separado, el cual dará la compatibilidad para esta nueva red. Este módulo es el contará con el módem X50 de Qualcomm y sin él, el dispositivo sólo podrá conectarse a las actuales redes 4G LTE.

Cabe señalar que este Moto Mod 5G también traerá una batería adicional de 2.000 mAh, la cual se sumará a la batería de 3.000 mAh del Moto Z3, ya que al parecer el uso de redes 5G consumirá mucha más energía.

Asimismo, este módulo 5G no estará disponible durante el lanzamiento del Moto Z3, se espera que salga a la venta a inicios de 2019 a un precio que se anunciará más adelante. Aquí hay que destacar que sólo será compatible con la futura red 5G de Verizon, la cual curiosamente aún no está lista y no tiene fecha concreta de lanzamiento.

Verizon sólo mencionó que su red 5G llegará "próximamente" a cuatro ciudades en Estados Unidos: Houston, Los Ángeles, Sacramento y una ciudad que se confirmará más adelante. Así que tocará esperar para conocer las verdaderas capacidades de este dispositivo 5G.

Quitamos el 5G y nos queda un flagship con procesador de 2017

Dejando de lado el 5G, que estará disponible a través de un accesorio adicional en una red que aún no es lanzada, nos queda un smartphone que nos presentan como su gama alta de 2018, pero que llega con componentes del año pasado.

El Moto Z3 integra un procesador Snapdragon 835 con 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento ampliable por medio de microSD. Su pantalla es de 6 pulgadas con resolución FullHD+ y relación de aspecto 18:9, lo que hace que tengamos la ya clásica pantalla alargada que hemos visto en otros dispositivos.

Eso sí, tenemos nuevamente los enormes marcos arriba y abajo, ya que el tamaño se mantiene para seguir siendo compatible con la línea de Moto Mods. El Moto Z3 nos presenta un cuerpo de cristal resistente a salpicaduras (p2i), además de un lector de huellas en el botón lateral.

En el apartado fotográfico tenemos una cámara dual trasera, con dos sensores de 12 megapixeles que cuentan con soporte nativo a Google Lens, la plataforma de reconocimiento basada en inteligencia artificial de Google. Mientras que la cámara frontal se mantiene en los 8 megapíxeles con lente gran angular de 84 grados.

Como vemos, tanto el diseño como las especificaciones son casi calcadas del Moto Z3 Play, salvo el procesador y la cámara trasera. El resto de la ficha técnica se complementa con USB-C, carga rápida TurboPower, Android Oreo 8.1, así como conectividad 4G LTE.

Versiones y precios del Moto Z3

Como mencionaba, este Moto Z3 es una exclusiva de Verizon para Estados Unidos, su lanzamiento será el 16 de agosto a un precio de 480 dólares. Hasta el momento se desconoce si habrá una versión internacional de este Moto Z3, el cual debería llegar a todo el mundo más adelante.

Por otro lado, habrá que estar atentos a la fecha de lanzamiento y precio del Moto Mod 5G, el cual dará la compatibilidad a la nueva red de próxima generación, al menos cuando Verizon decida lanzarla. Por lo anterior, se ve complicado que este módulo vaya a estar disponible en otros países, ya que por el momento dependemos del despliegue de las futuras redes 5G.