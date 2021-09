El Motorola Edge 20 Pro llega a España: precio y disponibilidad oficiales

A finales de julio Motorola anunció los nuevos integrantes de la familia Edge. Hablamos del hermano pequeño Motorola Edge 20 Lite, el hermano mediano Motorola Edge 20 y el hermano mayor Motorola Edge 20 Pro. Este último es el modelo más avanzado y potente y, finalmente, ha aterrizado en nuestras fronteras de forma oficial.

El dispositivo se lanzará el próximo 10 de septiembre, pero a partir de hoy se puede reservar en la web de la empresa, Amazon, MediaMarkt y FNAC. Su precio oficial es de 699,99 euros, pero del 1 al 10 de septiembre se podrá conseguir con 50 euros de descuento.

Ficha técnica del Motorola Edge 20 Pro



MOTOROLA EDGE 20 PRO DIMENSIONES Y PESO 163 x 76 x 7,99 mm

190 gramos 185 gramo (cuero vegano) PANTALLA OLED de 6,7 pulgadas Resolución FullHD+ Tasa de refresco: 144 Hz Táctil de refresco táctil: 576 Hz

Formato 20:9 HDR10+ DCI-P3 PROCESADOR Snapdragon 870 MEMORIA RAM 12 GB LPDDR5 ALMACENAMIENTO INTERNO 256 GB UFS 3.1 CÁMARA TRASERA 108 MP (1/1,52", 0,7μm), f/1.9

Tele 8 MP, zoom óptico 5x, f/3.4, OIS

UGA-macro 16 MP (119º), f/2.2 CÁMARA DELANTERA 32 MP, f/2.25 BATERÍA 4.500 mAh

Carga rápida 30 W SISTEMA OPERATIVO Android 11 CONECTIVIDAD Wi-Fi 6

2.4/5 GHz

Bluetooth 5.1 NFC

GPS, AGPS, LTEPP, SUPL, Glonass, Galileo dual SIM OTROs IP52 3 micrófonos precio 699 euros

Preparado para jugar

El Motorola Edge 20 Pro es un dispositivo propio de la gama alta. Como tal, equipa una pantalla OLED de 6,7 pulgadas en formato 20:9 y con resolución FullHD+. Es compatible con HDR10+ y reproduce el espacio de color DCI-P3, pero lo más llamativo es que su tasa de refresco es de 144 Hz y que su tasa de refresco táctil es de 576 Hz. La pantalla, por cierto, es plana.

Prueba de ello es también su procesador, un Snapdragon 870. Es un procesador a caballo entre el Snapdragon 865 y el Snapdragon 888. Está fabricado en 7 nanómetros y tiene un núcleo que alcanza los 3,2 GHz. Su GPU es la Adreno 650 y le acompañan 12 GB de memoria RAM LPDDR5 y 256 GB de almacenamiento interno UFS 3.1. No se queda corto de potencia bruta, en pocas palabras.

En cuanto a la batería y el sistema operativo, el Motorola Edge 20 Pro cuenta con 4.500 mAh y un sistema de carga rápida de 30W. El sistema operativo es Android 11 con My UX. No es una capa de personalización al uso, sino que la interfaz recuerda mucho a Android Puro, pero tiene una serie de añadidos made in Motorola que se pueden o no activar.

Finalmente, y repasando lo referente a la cámara, el Motorola Edge 20 Pro cuenta con un sensor principal de 108 megapíxeles, un telefoto de ocho megapíxeles con zoom óptico de cinco aumentos y OIS y un gran angular de 16 megapíxeles con 119º de campo de visión. Este último, además, actuará como macro.

Precio y disponibilidad del Motorola Edge 20 Pro

El Motorola Edge 20 Pro se podrá comprar a partir del 10 de septiembre en color azul, blanco y cuero vegano azul, aunque ya se puede reservar. Su precio oficial es de 699,99 euros, pero desde el 1 de septiembre hasta el 10 de septiembre se podrá conseguir con un descuento de 50 euros en Amazon, MediaMarkt y FNAC.