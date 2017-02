Moto G5 y G5 Plus: más barato, con cuerpo de metal y en dos tamaños compactos

El año pasado, por el mes de mayo, conocimos a los Moto G4 y G4 Plus, primeros gama media de Motorola bajo la dirección de Lenovo. No fue el éxito al que nos tenía acostumbrados esta familia que tanto ha hecho por popularizar buenos terminales a un precio más que justo. Los nuevos Moto G5 y G5 Plus modifican bastantes apartados para corregir los errores y plantarse de golpe como una gama media que dará mucha guerra a los rivales.

Acabado de metal y variedad de tamaño: se impone la lógica

Dos eran los apartados donde los Moto G4 más flaqueaban en sus versiones del año pasado. Al menos si los comparamos con la gama media clásica donde el nivel había subido sobremanera en el aspecto del diseño. Los nuevos Moto G5 y G5 Plus solucionan de un plumazo cualquier duda en este sentido.

En los Moto G5 de este año no hay una sola (y gran) diagonal. La división hecha entre el G5 normal y el G5 Plus es mucho más realista que la del año pasado

Los nuevos Moto G5 y G5 Plus ya no son terminales inusualmente grandes para el teórico público objetivo de esta gama. Ahora hay donde elegir y el Moto G5 se adapta a una diagonal más convencional, 5 pulgadas, mientras que el Plus sube ligeramente a las 5,2 pulgadas, sumando además en otros apartados como la cámara o la potencia.

Este movimiento de Motorola es muy sensato. Lo que no tenía sentido era la doble diagonal de 5,5 pulgadas de los G4 del año pasado que casi se pegaban con los Play superiores. Ahora, la división de gamas quedará más clara.

La principal novedad a nivel de diseño de los nuevos Moto G5 y G5 Plus es que retoman un lenguaje más clásico Motorola, y su acabado sube de nivel para no desentonar con el de los rivales. Este año los Moto G tienen un cuerpo completamente de metal, concretamente aluminio, con lo que a la resistencia ya clásica de esta gama, se une ahora una acabado de nivel.

Incluso el modelo más básico del Moto G5 contará con cuerpo de una sola pieza de metal y lector de huellas digitales

También mejoran los dos Moto G5 con la inclusión del lector de huellas. Ya no es algo que incluya solo la versión superior. Incluso en el más básico Moto G5 habrá lector de huellas.

Respecto a la pantalla, ambos Moto G5 alcanzan la misma resolución que el año pasado, es decir, 1080p. Lo que ocurre es que con la reducción de diagonal, la densidad sube hasta quedar en ambos casos por encima de 400 ppp (440 y 423 para el Plus y G5 normal respectivamente). El panel sigue siendo un IPS que siempre ha sido de bastante nivel.

El Moto G5 contará con una sola versión con memoria interna de 16 GB, 2 GB de RAM y el procesador Snapdragon 430 de ocho núcleos a 1,6 Ghz.

Por último, la cámara del Moto G5 dispone de sensor de 13 megapíxeles con sistema de enfoque por detección de fase.

Moto G5 Plus: más diagonal, potencia y mejor cámara

Apostar este año por un Moto G5 Plus en vez de por el Moto G5 clásico tiene más recompensas. Y no hay mucha diferencia de precio, así que será una de las grandes dudas cuando alguien tenga que escoger un gama media.

A la pantalla muy ligeramente más grande (5,2 pulgadas en vez de 5 del Moto G5), el modelo Plus añade un procesador más competente como el Snapdragon 625 (8 núcleos a 2 GHz), la opción de sumar hasta 3 GB de memoria RAM y una memoria interna de 32 GB (el Moto G5 se queda en 16 GB).

La batería, con capacidad de 3000 mAh en vez de los 2800 mAh del modelo G5 a secas, suma la tecnología TurboPower. La del modelo G5 a secas se queda en carga rápida con un cargador de 10 W.

MOTO G5 MOTO G5 PLUS PANTALLA 5 pulgadas FullHD 1.920 x 1.080 píxeles 440 ppp 5,2 pulgadas FullHD 1.920 x 1.080 píxeles 440 423 PROCESADOR Snapdragon 430 octa-core 1,4 Ghz Adreno 505 Snapdragon 625 octa-core 2,0 Ghz Adreno 506 RAM 2 GB 2/3 GB MEMORIA 16 GB 32 GB SOFTWARE Android 7.0 Nougat Android 7.0 Nougat CÁMARAS Trasera: 13 MP, AF detección de fase Frontal: 5 MP Trasera: 12 MP, Dual Pixel, f/1.7 Frontal: 5 MP BATERÍA 2.800 mAh 3.000 mAh con TurboPower

Otra diferencia ya clásica entre modelos Moto G de Motorola la encontramos en la cámara. La del Moto G5 Plus, pese a que baja la resolución hasta los 12 megapíxeles, no deja una configuración superior por el tamaño del sensor, su luminosidad f1.7 y el sistema de enfoque Dual Pixel.

El sistema operativo de ambos terminales es cómo no Android 7.0 Nougat, incluyendo soporte para Google Assistant y otras funciones propias como el sistema de notificaciones Moto Display y Moto Actions, que permiten, entre otras ventajas, el desplazamiento sobre el lector de huellas como si de un touchpad se tratara.

Moto G5 y G5 Plus, precio y disponibilidad

La llegada de los nuevos gama media de Motorola no se hará esperar. Desde principio del mes de marzo en los principales mercados (incluyendo Europa, EEUU y Latinoamérica) se podrá comprar tanto el Moto G5 como el G5 Plus con los siguientes precios y configuraciones: