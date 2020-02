LG y ZTE no acudirán al Mobile World Congress 2020 de Barcelona como medida de precaución ante el coronavirus Wuhan

El coronavirus 2019-nCov, más conocido como coronavirus Wuhan, es una emergencia de salud pública internacional desde el pasado 31 de enero según la OMS. Esto afecta de forma directa a todo tipo de industrias, incluida la tecnológica. Con el MWC 2020 a la vuelta de la esquina, había temores de que algunos fabricantes no participasen. LG y ZTE (según The Verge) ya lo ha confirmado, no estarán presentes en el MWC 2020 de Barcelona que se celebra en las próximas semanas.

En un comunicado oficial publicado por el fabricante surcoreano LG, indican que "anteponiendo la seguridad y la salud de sus empleados, socios y clientes" han decidido cancelar su exposición y asistencia al Mobile world Congress de este año en Barcelona. Toman esta medida cautelar debido a la propagación del coronavirus a nivel internacional, por el riesgo que puede suponer los viajes internacionales en esta situación.

Dado que LG Electronics no tendrá presencia en el Mobile World Congress, la empresa ha anunciado que realizarán eventos separados donde anunciar los productos que tienen preparados para este 2020. Cuándo se realizarán estas presentaciones, dónde y qué se anunciará es algo que de momento no podemos saber.

LA GSMA (que organiza el evento del Mobile World Congress) ha llamado a la calma en un comunicado oficial en el que insisten en que el evento se celebrará como estaba previsto y tomando las medidas de precaución e higiene necesarias. Para este año los organizadores indican que añadirán puestos médicos extra, una mayor higiene en puntos críticos y campañas de concienciación online entre otras medidas. No parece suficiente para que algunos fabricantes no abandonen la feria.

El Mobile World Congress acoge a miles de personas cada año, en 2019 cerraron con un récord de 109.000 asistentes, cifra que esperan para este año también. La afluencia de pública es inmensa y repercute también en todo lo que rodea al MWC, como el transporte público de Barcelona. Un riesgo al que LG y ZTE no quieren exponer a sus empleados o clientes.

Más información | GSMA, LG