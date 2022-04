Huawei fecha el lanzamiento de su nuevo móvil plegable: el Huawei Mate Xs 2 está a la vuelta de la esquina

Huawei es, junto a Samsung y, recientemente, Vivo, OPPO y Honor, una de las compañías que han dado el salto al formato plegable. La firma china tiene en su haber varios modelos, como el Mate Xs (libro) y el Huawei P50 Pocket (concha) y ahora acaba de confirmar que tiene uno más en camino.

A través de su perfil en la red social china Weibo, Huawei nos ha citado el próximo 28 de abril para la presentación local del Huawei Mate Xs 2. No hay demasiada información sobre este teléfono plegable, al menos por ahora, así que tocará estar atentos.

En lo que a plegables de tipo libro se refiere, en el mercado hemos visto dos opciones diferentes. Por un lado, tenemos las propuestas de Samsung, Vivo y Honor, que se abren y cierran como si fueran un libro, ofreciendo una pantalla interna enorme y una delantera más alargada para el día a día.

Huawei también tiene un plegable así, el Huawei Mate X2, pero su primer plegable (Huawei Mate X) apostaba por una pantalla única que se plegaba hacia fuera. En lugar de cerrarlo como un libro, el pliegue se hacia a la inversa. El pliegue, en lugar de convexo, era cóncavo.

La imagen publicada por Huawei en Weibo no da demasiadas pistas, pero parece apuntar a este formato: una pantalla única con pliegue cóncavo. De ser así, es probable que veamos una implementación similar a la del primer modelo, que no se plegaba por la mitad, sino más en un lateral para encajar el módulo izquierdo en la trasera del módulo derecho.

Mate XS 2 comes with 3 colors

Black, Gold and Pink.

Punch hole front camera

Triple camera on the back

UTG panel w/ M-Pen support

8" 120 hz foldable oled screen

4500 mAh battery 66w

SD888 4G #HuaweiMateXS2 https://t.co/KfYjynzJL7 pic.twitter.com/4Png8rtS3Z