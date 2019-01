Honor View 20, toma de contacto: hola agujero en pantalla, la tendencia que en 2019 quiere que nos olvidemos del 'notch'

Los fabricantes ni los medios nos hemos podido poner de acuerdo, ya que mientras unos dicen que se trata de un agujero en la pantalla, otros dicen que es una perforación o un recorte para la cámara. Dejando de lado el nombre, el punto es que esta tendencia quiere ser la que sepulte al odiado/amado 'notch', y la cual servirá única y exclusivamente para meter la cámara frontal y, de paso, tener un mayor aprovechamiento del panel en el frontal del smartphone.

El inicio de este 2019 nos trae el primer contendiente en este apartado: el Honor View 20, que se coloca como el primer flagship en apostar por este tipo de pantallas. Durante este CES 2019 tuvimos oportunidad de conocer y jugar durante unos minutos con este nuevo smartphone, que nos sirvió para tener unas primeras impresiones de esta interesante solución que apunta a convertirse en la tendencia de 2019 para los smartphones de "pantalla completa".

Honor View 20, toma de contacto en vídeo

A pesar de que el Honor View 20 ya fue presentado en China a finales de 2018, será hasta el 22 de enero cuando se lleve a cabo su presentación global en París, Francia, que es cuando conoceremos su disponibilidad y precios.

Durante este CES 2019, Honor, que en sí no estuvo presente con exhibición en la feria, organizó una pequeña reunión exclusiva para periodistas, la cual sirvió como un pequeño anticipo del Honor View 20 previo a su lanzamiento. En este evento no se dieron detalles del dispositivo, como precios, fechas de disponibilidad o especificaciones finales, sólo estaba el smartphone para que lo pudiéramos conocer.

El fabricante también nos explicó que esta versión que conocimos del Honor View 20 no era la final, ya que faltaba afinar algunos detalles del software, por lo que esta primera toma de contacto se centra casi en su totalidad en el diseño del smartphone.

Un nuevo diseño como sello de identidad

Como ya podemos ver en las imágenes, lo primero que destaca de este Honor View 20 es ese agujero en la pantalla, de apenas 4,5 milímetros y que está ubicado en la parte superior izquierda, el cual sirve exclusivamente para la cámara frontal y de paso, tener un mayor porcentaje de pantalla.

Aquí hay que mencionar que este agujero frontal no está completamente integrado a la pantalla, por lo que al pasar el dedo sobre el sensor sentiremos una muy ligera protuberancia, pero de la que no deberemos preocuparnos porque pasa casi completamente desapercibida.

La solución parece, por el momento, bien resuelta, ya que el agujero se incorpora a la barra superior de notificaciones y no interfiere con el resto de los elementos de la interfaz. Todas las aplicaciones que estaban disponibles en este View 20, también estaban adaptadas a la interfaz y no se percibían cosas raras durante la operación.

Lo interesante aquí será ver cómo se adaptan las aplicaciones de terceros, sobre todo los videojuegos, que suelen aprovechar toda la pantalla para crear su propia interfaz. En el caso del navegador y otros elementos, como calculadora y calendario, el agujero se mantiene en la barra superior, como ya había mencionado, y no afecta en ningún momento el despliegue de información en pantalla.

Hay que destacar que el panel no aprovecha todo el frontal a pesar de haber optado por este "agujero", y es que aunque en la parte superior y en los laterales las reducción de marcos es evidente, no lo es tanto en la parte inferior, donde no se llega a lo visto en el Pixel 3 XL, pero que esta ahí y no termina de ofrecer esa experiencia "todo pantalla".

El Honor View 20 se siente ligero y de buen tamaño en mano a pesar de que estamos ante un terminal de 6,4 pulgadas. En la parte trasera se optó por un diseño en cristal con acabado en forma de flecha que cambia de color dependiendo del ángulo de visión y la luz, el cual podrá gustar a unos más que a otros, pero que busca ser un sello de identidad para el fabricante.

Durante esta primera toma de contacto, llamó mucho la atención lo bien que luce la pantalla, con buena reproducción de color, contraste y brillo, donde además los ángulos de visión son bastante satisfactorios y no se perciben cambios en los colores o deformaciones. Y eso que estamos ante un panel LCD, ya que muchos de los asistentes a la reunión pensaron que sería OLED debido a estas características.

La cámara frontal cuenta con una especie de 'animojis' que, según nos explicaron, se basan en el software desarrollado por Honor para 'mapear' el rostro y así poder trasladar las expresiones del rostro a los emojis animados. Esta característica está bien implementada sin ser perfecta, pero hay que destacar que sólo usa la cámara y software, no hay sensores adicionales como en otros smartphones.

Cuando hagamos la review a fondo podremos poner a prueba el resto de las especificaciones, como la cámara trasera con sus 48 megapixeles y su sensor 3D potenciado por inteligencia artificial, su autonomía gracias a su batería de 4.000 mAh y su rendimiento que llega de la mano de un Kirin 980, de última generación sobre 7nm.

Ahora mismo, el Honor View 20 luce como una apuesta por demás interesante, ahora sólo falta comprobar si todo lo que promete es verdad.