Las filtraciones de los Samsung Galaxy Note 20 dejan ver su posible diseño final con pantallas más grandes que nunca

Con los S20 de Samsung ya entre nosotros, es el turno de la familia Note para actualizarse este año en la gama alta de la marca coreana. Los primeros rumores y filtraciones empiezan a la salir a la luz y parece ser que este año tendremos pantallas más grandes que nunca y alguna que otra característica ya vista en el Samsung Galaxy S20 Ultra.

OnLeaks, que tiene un importante historial de filtraciones a sus espaldas, ha publicado con ayuda de Pigtou algunas de las características de los próximos teléfonos estrella de Samsung. Gracias a diseños CAD filtrados es posible recrear en modelos 3D el supuesto diseño final de los Samsung Galaxy Note 20 y Note 20+ de este año.

Samsung Galaxy Note 20 según las filtraciones. Vía Pigtou.

Previamente se ha rumoreado la llegada de un nuevo procesador Exynos 992, el primero de 6 nanómetros. Adicionalmente, es posible que Samsung utilice la tecnología LPTO en los paneles de ambos teléfonos con la que conseguir, entre otras cosas, refresco a 120 Hz y mayor eficiencia.

Más pulgadas y apenas cambios en diseño

Comenzando por el Samsung Galaxy Note 20, se espera que cuente con una pantalla de 6,7 pulgadas, lo que hace que suba 0,4 pulgadas con respecto al Note 10. Su tamaño total también aumenta de los 151 x 71,8 x 7,9 mm del Note 10 a los 161,8 x 75,3 x 8,5 mm. Más altura y más grosor principalmente. Destaca también el hecho de que apenas hay curvatura en los laterales de la pantalla.

En cuanto al Samsung Galaxy Note 20+ su panel será de 6,9 pulgadas, aumentando apenas 0'1 pulgada respecto a la generación anterior. Si nos fijamos en sus dimensiones, el Note 20+ tendrá 165 x 77,2 x 7,6 mm, apenas hay diferencias con respecto a su "hermano menor" y de hecho hasta reduce algunas medidas como el grosor. Otros cambios con respecto al diseño relevantes son por ejemplo el módulo de las cámaras traseras. Nos encontramos ante un módulo rectangular similar al del Samsung Galaxy S20 Ultra. De hecho, se espera que el Note 20 venga con este módulo mientras que el Note 20+ podría contar con especificaciones ligeramente superiores en la cámara.

Samsung Galaxy Note 20+ y su módulo de cámaras trasero según las filtraciones. Vía Pigtou.

Samsung también ha cambiado de posición los botones la laterales de la parte izquierda a la parte derecha. No es lo único que cambia de lado, el S-Pen ahora parece estar en la parte izquierda del teléfono en vez de la derecha. Todo esto si damos por hecho de que las filtraciones son certeras y estamos ante el diseño final del teléfono.

Posición del S-Pen en el Samsung Galaxy Note 20 según las filtraciones. Vía Pigtou.

Cuándo llegarán los Note 20 y Note 20 Plus

En los últimos años la familia Note ha recibido nuevos modelos en agosto, por ejemplo los Samsung Galaxy Note 10 y Note 10+ se presentaron a principios de agosto de 2019. La lógica dice que este año también veremos los Note 20 y Note 20+ en agosto de 2020, pero 2020 no está siendo un año previsible debido a la situación actual del COVID-19. Por lo tanto no sería nada extraño que Samsung decida retrasar el lanzamiento de los nuevos Note si aún no están disponibles para colocarlos en el mercado.

Vía | OnLeaks y Pigtou 1 y 2