Con la próxima actualización de WhatsApp todos los del grupo sabrán dónde estás (si quieres)

Después de aquel sonado doble check azul, parece que en WhatsApp están probando alguna función más en relación a que los otros miembros del grupo sepan sobre nuestro estado, o más en concreto sobre dónde nos encontramos. Según se acaba da filtrar los desarrolladores de WhatsApp preparan una función que permitirá saber a los miembros de los grupos cuál es tu ubicación.

De momento esto ha salido en unas capturas que ha filtrado WhatsAppBetaInfo en las que se ve que la app hará uso del GPS para indicar nuestra ubicación a tiempo real, de modo que podemos compartirla con el grupo o los grupos que nos interese. Una opción que podrá configurarse según deseemos o no mostrarlo y según el tiempo que queramos que esté disponible.

2.17.3.28 iOS | 2.16.399+ Android: Live Location feature, that tracks the live location of other group participants (DISABLED BY DEFAULT). pic.twitter.com/pYEXT1nxyR