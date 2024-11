Algunos iPhone 14 tienen un problema en la cámara: cómo saber si te afecta y qué hacer para que Apple te lo repare gratis

Quien compra un producto de Apple tiende a esperar un nivel sobresaliente en términos de calidad y prestaciones, aunque esto no siempre es así. Algunos dispositivos pueden presentar inconvenientes. La buena noticia es que la compañía de Cupertino suele responder a este tipo de escenarios con programas de reparación cuyo coste es cero para los usuarios.

Lo hemos visto en los últimos años con los fallos en la placa lógica de los iPhone 8 vendidos en algunos territorios, con las pantallas “en negro” de un determinado número de iPad Air de 2019 y con los problemas en la retroiluminación de la pantalla de ciertos MacBook Pro de 13 pulgadas. El inconveniente más reciente afecta a algunos iPhone 14.

Programa de reparación para el iPhone 14 Plus

Apple dice en su página de soporte que “la cámara trasera de un porcentaje muy pequeño de dispositivos iPhone 14 Plus puede no mostrar una previsualización”. Desde luego, tener un dispositivo de más de 1.000 euros para no poder utilizarlo de manera normal no es demasiado alentador, pero el problema debería poder solventarse sin gasto alguno.

La compañía de Cupertino dice que si el dispositivo de alguno de sus clientes ha presentado este problema lo reparará de manera gratuita. Cabe señalar que este programa alcanza únicamente los iPhone 14 Plus fabricados en un rango de fechas muy concreto: entre el 10 de abril de 2023 y el 28 de abril de 2024.

Si crees que tu iPhone cumple con los requisitos, el primer paso para acceder a una reparación gratuita es iniciar el proceso de servicio introduciendo el número de serie del dispositivo en la página de soporte de Apple. El paso siguiente será coordinar la reparación a través de un proveedor de servicios, una tienda Apple o un Centro de reparación de Apple.

En este tipo de situaciones es importante tener en cuenta algunos otros detalles. El programa de reparación tiene una validez de tres años después de la primera venta minorista del dispositivo. Y, además, si has pagado por una reparación, puedes ponerte en contacto con Apple para obtener un reembolso.

Imágenes | Xataka (Anna Martí)

