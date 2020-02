Uno de los medicamentos más prometedores contra el coronavirus sale a 6,75€ la caja

Ya en el siglo XVI los pueblos indígenas del Perú usaban la corteza de las chinchonas para tratar los temblores y la fiebre. Desde entonces, los extractos de la quina se han usado con éxito para todo tipo de enfermedades, desde la malaria a la artritis reumatoide o el lupus eritematoso. Ahora, según un artículo chino publicado en la revista 'BioScience Trends', parece que también para el coronavirus. Y, como dice Antonio Villarreal, todo por 6,75 euros, lo que vale una caja de cloroquina en la farmacia.

Desde que hace dos meses la ciudad de Wuhan hiciera saltar todas las alarmas anunciando una nueva enfermedad contagiosa de etiología desconocida, científicos de todo el mundo se han dedicado a examinar uno por uno todos los medicamentos conocidos para evaluar su efecto sobre el virus. La explicación es sencilla: su efectividad puede no ser total, pero se trata de fármacos conocidos, seguros y disponibles. Justo lo que una crisis como esta necesita.

En las entrañas de cualquier farmacia

Hace unos días, un equipo de investigadores de la Universidad de Qingdao y del Hospital Municipal de la ciudad publicaban los datos de un pequeño estudio clínico que sugerían que un viejo medicamento, la cloroquina, tenía "una eficacia aparente y una seguridad aceptable contra la neumonía" asociada al virus. Era el resultado de un conjunto de pruebas in vitro, primero, y con un centenar de pacientes de distintas zonas de China después.

En plena carrera contrarreloj, los investigadores recomendaban incluir el medicamento en las guías de tratamiento y posiblemente sea un paso que se dará en los próximos días completando el repertorio farmacológico disponible. Sin embargo, el hallazgo va más allá de su utilidad clínica en el corto plazo. El descubrimiento demuestra que el enfoque actual tiene sentido y que, mientras decenas de laboratorios de todo el mundo buscan un vacuna contra el virus, 'reusar' medicamentos puede ser esencial para mitigar los efectos del virus.

Evidentemente, estos resultados no son una invitación a ampliar la "psicosis de las mascarillas y el gel desinfectante" a todas las formulaciones de la cloroquina disponibles en el mercado. Aún queda varios controles fundamentales para validarla como tratamiento útil contra la epidemia y, esto es importante, su uso sin supervisión médica puede ser peligroso. No obstante, el estudio es una buena noticia y lo cierto es que en este tema no tenemos demasiadas.

Imagen | Tbel Abuseridze