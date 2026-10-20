El truco viral de echar vinagre alrededor del inodoro, bajo la lupa de la ciencia: qué hay de mito y qué de química

En el universo de los trucos caseros para el hogar que triunfan en TikTok o Instagram hay uno que ha cobrado especial protagonismo, que es rociar vinagre blanco en la base y los alrededores del inodoro. Esto parece ideal, porque cuesta poco dinero y nos promete reducir el mal olor, facilita la limpieza en áreas de concentración de suciedad e incluso evita las manchas por humedad. Pero la pregunta es obligada: ¿funciona de verdad?

El mal olor es uno de los grandes reclamos para aplicar este truco, puesto que nadie quiere entrar en un baño y que huela mal. Y aquí, desde un punto de vista mecanístico, la ciencia avala este sistema, aunque con matices. Por ejemplo, el inconfundible olor a orina rancia se debe fundamentalmente al amoniaco, y este compuesto se produce cuando la ureasa bacteriana hidroliza la urea de la orina. Dicho proceso biológico no solo causa mal olor, sino que sube el pH del medio y provoca la precipitación de sales, formando el temido "sarro de orina" que se queda casi incrustado.

Y aquí funciona, puesto que la química ácido-base está de nuestro lado. Si nos volvemos un poco expertos en química, sabemos que el vinagre convierte el amoniaco, que es volátil y maloliente, en ion amonio, el cual no tiene olor.

Además, este entorno ácido disuelve los depósitos de fosfato cálcico que forman el sarro, dando una sensación de mayor limpieza. No obstante, es importante señalar que la literatura no ha probado directamente la eficacia del vinagre sobre la base del inodoro. Por tanto, no podemos afirmar rigurosamente que esto funcionará 'sí o sí' siempre.

La desinfección total no se va a conseguir con el vinagre, puesto que no sustituye a una limpieza profunda que todos hacemos con cierta frecuencia. Y esto es algo que está demostrado, puesto que el vinagre solo pudo eliminar una pequeña parte de bacterias como S. aureus y E. coli, evidenciando que los productos "naturales" son menos eficaces que los desinfectantes comerciales.

Aunque esto no significa que el vinagre sea inútil, puesto que una mezcla casera recién hecha y el vinagre al 50% pueden alcanzar reducciones bacterianas significativas, siendo válidos para limpiar cerámicas y para un uso doméstico general donde no es estrictamente necesario erradicar todos los microorganismos.

El problema radica en la dosis, puesto que a la dilución que empleamos habitualmente para limpiar, el vinagre carece de efecto desinfectante. Para que realmente desinfecte superficies, el vinagre debe emplearse al menos a un 5% de concentración, y sus resultados mejoran sustancialmente si se combina con ácido cítrico.

La amenaza invisible. La recomendación de limpiar específicamente "alrededor" del inodoro resulta tener una base científica, puesto que al tirar de la cadena, se levanta una "pluma" de bioaerosoles, cuya concentración en el aire depende de la distancia lateral al retrete y del tiempo transcurrido tras la descarga. Por ello, los expertos sugieren priorizar siempre la desinfección de las superficies más cercanas a la taza, que es donde habrán acabado estos aerosoles.

Moho. Otro beneficio que se le atribuye al vinagre en este contexto es que evita la acumulación de manchas por humedad. Frente a esto, lo que se ha explorado es que se puede inhibir el crecimiento del hongo P. chrysogenum, pero fue completamente ineficaz frente al Aspergillus fumigatus. Para luchar contra estos microorganismos, otros compuestos naturales, como el aceite de árbol del té, demostraron ser mucho más eficaces que el vinagre.

La advertencia. Si al final se decide incorporar el vinagre a la rutina de limpieza del baño, es importante nunca mezclarlo con la lejía. Y es que aquí hay un gran desconocimiento acerca de qué elementos no se pueden juntar nunca, y la lejía se lleva muy mal con el vinagre y también con el amoniaco. Algo que nunca se debería olvidar, porque unir estos elementos podría liberar gases tóxicos que atenten contra nuestra salud.

Vía | OkDiario

Imágenes | kaboompics

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