Siete casos de botulismo y una tortilla: qué sabemos de la última alerta alimentaria en los supermercados españoles

Cuatro casos confirmados de botulismo y tres sospechosos en pocos días. No es normal. Ni la extensión del brote, ni su fuerza. Tres de esas siete personas, de hecho, han tenido que ingresar en la UCI.

Por el momento, los investigadores solo han encontrado un vínculo común (y no en todos los casos): "el consumo en los días previos de tortilla de patata envasada adquirida en diferentes supermercados". Esto, aunque no se ha encontrado ningún producto contaminado, ha hecho saltar todas las alarmas. Si tienes o has tenido "tortilla de patatas envasada fresca" esto te interesa.

¿Qué ha pasado exactamente? En los últimos días, varias comunidades autónomas han informado de la aparición de varios casos de botulismo. Por el momento, se cuentan siete: cuatro confirmados -- dos en Valladolid, uno en Asturias y otro en Galicia -- y tres -- en Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana -- con cuadros compatibles, pero aún sin un diagnóstico confirmado.

Según la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, en "al menos en tres de los casos confirmados y en uno de los probables, la empresa que elabora las tortillas es la misma". Y, aunque es cierto que "hasta la fecha no se ha podido establecer una evidencia, ni en los productos ni en los procesos, que relacionen la causa y el efecto", la sospeche había hecho que algunos supermercados empezaran a retirar el producto de sus lineales.

Esto es lo que ha hecho que Palacios, el fabricante en cuestión, decida "voluntariamente, por precaución, retirar de los puntos de venta la tortilla de patatas envasada fresca al plato producida en la fábrica de Mudrian" y "detener temporalmente su fabricación".

Más de nueve supermercados. En su comunicado, Palacios solicita a todos aquellos que hayan adquirido uno de estos productos "se abstengan de consumirlo y procedan a su devolución al punto de venta en el que lo adquirieron donde será reembolsado su importe".

Lo llamativo en este caso es el alcance del aviso. Están afectados productos de Palacios, Chef Select, Auchan, Eroski, Unide, Consum, DIA, Ametller, Condis, El Corte Inglés, Carrefour, Alipende, Grupo IFA y Rikissimo. No es una sorpresa (según los datos de 2022, Palacios fabricaba más de 60 toneladas de tortilla al día), pero precisamente ese alcance es lo que hace el problema más importante.

¿Qué es el botulismo y que síntomas tiene? Se trata de una enfermedad "poco frecuente, pero grave" producida por la bacteria Clostridium botulinum. Hay varias formas por las que la toxina puede afectarnos y una de ellas es "consumir alimentos mal enlatados o mal conservados".

Los síntomas suelen aparecer entre 8 y 36 horas después de consumir los alimentos y, curiosamente, entre los síntomas de esta infección no está la fiebre. Los síntomas son "cólicos abdominales, dificultad para respirar, tragar y hablar, visión doble, náuseas, vómitos y debilidad".

