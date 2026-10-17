La regla de "100 más tu edad" y la muerte de un presidente: cómo la medicina se equivocó durante décadas con la tensión arterial

Durante gran parte del siglo XX, si un paciente de 70 años acudía a la consulta de su médico y el tensiómetro le marcaba 170 mmHg de sistólica (la conocida como "la alta"), el médico le daba una palmada y le mandaba a casa por tener una tensión perfecta. Hoy en día, tener estas cifras hace saltar todas las alarmas posibles en una consulta y este cambio de 'referencias' tiene un sentido en la historia.

Tenía lógica. En aquellos años, la regla marcaba que la presión arterial normal debía calcularse sumando 100 a la edad del paciente. Y se hacía así porque era considerado un proceso natural el hecho de que el corazón tuviera que bombear más fuerte la sangre para llegar a las arterias que estaban envejecidas. Hoy sabemos que esta creencia costó millones de vidas.

Un caso de renombre. Si hay una persona importante en nuestro planeta, ese es el presidente de Estados Unidos, y obviamente todos los esfuerzos están en mantener su salud perfecta (y en secreto). Es por ello que, para entender la gravedad de esta ceguera médica, nos tenemos que ir hasta el historial del presidente Franklin D. Roosevelt.

Y no es para menos, porque en 1932 el presidente de los Estados Unidos tenía una presión arterial de 140/100, pero entre 1935 y 1941 estas fueron escalando hasta los 188/105. Unas cifras que a día de hoy sabemos que pueden ser fatales para el sistema cardiovascular.

La respuesta. Mientras que ahora tenemos hipertensivos, en aquella época la respuesta médica era inexistente. Y es que su médico era, sorprendentemente, un otorrinolaringólogo que no consideraba que estas cifras fueran un problema clínico a tratar. Algo bastante común, como se vio décadas después cuando el cardiólogo Franz H. Messerli explicó en la revista New England que la comunidad médica de la época veía la hipertensión como un fenómeno fisiológico.

Pero aquí el resultado fue catastrófico, puesto que en abril de 1945 Roosevelt falleció de una hemorragia cerebral masiva. Algo lógico, puesto que en el momento de su muerte su presión arterial era de 300/190, algo que literalmente hizo a una de sus arterias romperse. Pero la parte "positiva" es que la pérdida sacudió los cimientos de la cardiología.

Una regla arraigada. El mito de que la presión ideal era de 100 más la edad en años estaba profundamente arraigado, a pesar de que la evidencia en su contra ya existía. En 1931, el doctor John Hay, durante una conferencia de la British Medical Association, ya criticaba esta "creencia popular" y ahí propuso puntos de corte que hoy nos resultan mucho más lógicos: 126/81 a los 40 años, 130/83 a los 50 y 135/85 a los 60.

Sin embargo, estas palabras cayeron en saco roto, puesto que años después de la muerte del presidente Roosevelt, muchos médicos seguían validando esta regla con sus pacientes.

Un punto de inflexión. Pese a este ambiente negacionista, en Estados Unidos surgió el Estudio Framingham, una investigación longitudinal que cambiaría la medicina para siempre. Algo que comenzó en 1957, cuando Thomas Dawber publicó los primeros datos que apuntaban a que una persona con una presión de 160/95 tenía hasta cuatro veces más riesgo de desarrollar una cardiopatía coronaria.

Pero Framingham tenía más dogmas que derribar, puesto que hasta entonces, los médicos que empezaban a preocuparse por la hipertensión solo prestaban atención a la presión diastólica (la "baja"), ignorando la sistólica (la "alta"). No fue hasta 1971, tras 14 años de seguimiento de la cohorte, cuando Kannel y su equipo demostraron con pruebas importantes que la presión sistólica era igual o incluso más importante para predecir el riesgo de enfermedad coronaria.

Los que dieron la voz de alarma. Curiosamente, antes de que los cardiólogos cambiaran sus guías de atención clínica, fueron las compañías de seguros de vida quienes se dieron cuenta de que la hipertensión mataba, basándose en la fría estadística de la mortalidad de sus clientes. A los cardiólogos tuvimos que esperarlos hasta 1977, cuando se publicó el primer gran protocolo clínico para estandarizar el seguimiento y tratamiento de los pacientes con hipertensión.

A partir de ese momento, las guías se han seguido actualizando con el nuevo consenso al que se va llegando, siendo cada vez más restrictivo en los objetivos de tensión arterial que debemos tener. Pero lo que si ha desaparecido completamente es la regla de '100 + edad', pese a que han sido muchos los pacientes que han sufrido grandes consecuencias a lo largo de estos últimos años.

Vía | ScienceBlog

Imágenes | Pavel Danilyuk

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