Por primera vez en décadas, Estados Unidos acaba de aprobar un nuevo analgésico no opioide

Los analgésicos aparecen habitualmente entre los fármacos más consumidos en España y otros países del mundo. Estos medicamentos destinados a aliviar el dolor también tienen un lado algo más oscuro si miramos a países como los Estados Unidos, sumidos en toda una epidemia de adicción a opioides.

Visto bueno de la FDA. Ahora, la agencia estadounidense encargada de regular los fármacos en el país, la FDA (Food and Drug Administration), anunció ayer la aprobación de un nuevo fármaco en el país. Se trata de un analgésico no opioide, el primero en llegar a los EE UU en décadas. Aún tenemos información sobre su hipotética llegada a Europa.

El fármaco está enfocado en el tratamiento de dolor entre moderado y severo en pacientes adultos, según explicaba en una nota de prensa la agencia responsable de su aprobación. Un detalle curioso señalado por la agencia es que quienes se sometan a este tratamiento deberán evitar el pomelo, algo relativamente habitual con ciertos tratamientos.

“La aprobación (…) es un importante logro en salud pública en gestión del dolor agudo”, indicaba en la misma nota Jacqueline Corrigan-Curay, directora del Centro para la Evaluación e Investigación de Medicamentos de la FDA. “Una nueva clase terapéutica de analgésicos no opioides para el dolor agudo ofrece una oportunidad para mitigar ciertos riesgos asocuados al uso de opioides (…) y provee a los pacientes con otra opción.”

Suzetrigina. Se trata de la suzetrigina (suzetrigine), que será comercializada en pastillas de 50 mg para su administración oral bajo el nombre Journavx. El nuevo fármaco ha sido desarrollado por la empresa Vertex Pharmaceuticals.

Se administra en varias dosis: una inicial de 100 mg y sucesivas dosis de 50 mg cada 12 horas, dosificación calculada a través de los ensayos clínicos que dieron pie a su aprobación. Ensayos que también indicaron que, aun siendo un compuesto efectivo, el nuevo analgésico tiene un efecto moderado de reducción del dolor.

“No es un mate en efectividad,” explicaba en declaraciones recogidas por AP Michael Schuh, de la Clínica Mayo, quien no estuvo involucrado en el desarrollo del fármaco. “Pero es un mate en el hecho de que se trata de una vía y un mecanismo de acción muy diferentes. Por eso creo que muestra una gran promesa”.

¿Cómo sabe dónde me duele? La suzetrigina trabaja en nuestro cuerpo enfocándose en los canales de sodio que ejercen como vía de paso en el sistema de señalización del dolor del sistema nervioso periférico. Esta es una vía distinta a la que emplean otros analgésicos como por ejemplo los opioides, que actúan en el área del cerebro que procesa el dolor. El nuevo fármaco obstaculiza la llegada de la señal al cerebro.

Más de un cuarto de siglo después. Según explica la cadena estadounidense CNN, este es el primer analgésico aprobado desde 1998, año en el que la agencia dio su visto bueno a Celebrex (Celecoxib), un antiinflamatorio no esteroide inhibidor de la Cox-2, una enzima encargada de acelerar la formación de sustancias que causan en nuestro cuerpo inflamación y dolor.

Interés de los inversores. A la espera de que abran los mercados bursátiles en los EE UU, todo parece indicar que la aprobación implicará la recuperación del valor de mercado de la empresa en diciembre del año pasado tras unos malos resultados provisionales de cierre de año. La cotización bursátil de la empresa fue recuperándose poco a poco a lo largo de enero y el anuncio podría confirmar la “vuelta a la normalidad” en las cifras de la empresa en bolsa.

Una epidemia. En los EE UU los analgésicos son el tipo de fármaco más recetado en hospitales y entre ellos son los opioides los que representan casi la mitad de las recetas de medicamentos contra el dolor. La epidemia es consecuencia de una multitud de factores y tiene como protagonista al fentanilo, un opioide sintético aprobado para su uso farmacológico pero cuyo uso como droga recreativa causa estragos en norteamérica.

Al utilizar mecanismos distintos que los opioides y al no generar sensaciones de euforia, excitación o similares, los expertos creen que no generará dependencia o adicción. Esto podría ayudar a reducir el impacto de la crisis si tenemos en cuenta que la dependencia de los opioides en numerosos casos comenzó con su uso farmacológico y no recreativo.

Imagen | Towfiqu barbhuiya