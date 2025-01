Ante el inminente pico de gripe de las próximas semanas, una pregunta sobrevuela a España: vacunarse o no vacunarse

Es invierno, temporada de gripe, y nos encontramos avanzando hacia el pico de contagios. Por si esto fuera poco, este virus estacional es tan solo uno entre los cinco que pululan estos días entre nosotros.

Una nueva campaña. Como cada año, además, las autoridades sanitarias continúan con la campaña de vacunación contra la gripe (campaña que coexiste con la de vacunación frente al Covid-19). Esta campaña, como también viene siendo habitual, está dirigida a grupos específicos, que suelen incluir a personas mayores e inmunodeprimidas.

Los grupos de vacunación. Según las recomendaciones de vacunación frente a gripe y COVID-19 emitidas por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) para esta temporada, existen siete grupos de población a quienes se recomienda la vacunación doble frente a gripe y Covid-19.

Estos siete grupos se reparten entre aquellos a quienes se vacuna por tener un mayor riesgo de complicaciones y cuadros graves asociados al contagio, y aquellos a quienes se vacuna para reducir el impacto y el mantenimiento de servicios críticos y esenciales a la comunidad.

Los grupos de riesgo son las personas mayores de 60 años; personas internas, institucionalizadas y en situaciones similares; personas con condiciones de riesgo como diabetes, cáncer o inmunodepresión; embarazadas y mujeres durante el periparto; y personas convivientes con otras que tienen un alto grado de inmunodepresión. A los cinco grupos anteriores se debe sumar el personal de centros sanitarios y sociosanitarios, y personas que trabajan en servicios públicos esenciales.

Contra la gripe. A estos grupos a quienes el CISNS recomienda la vacunación conjunta (gripe y Covid-19) hay que sumar grupos a quienes propone la vacuna única contra la gripe: menores, de entre 6 y 59 meses; estudiantes en prácticas en centros sanitarios y sociosanitarios; personas con exposición laboral directa a animales en distintos contextos; y personas especialmente vulnerables a los efectos de este virus.

¿Y si no estoy en uno de los grupos? El Ministerio de Sanidad responde a esta pregunta en su hoja informativa de preguntas y respuestas acerca de la vacunación contra la gripe y el Covid-19: “en estos momentos (...)no se justifica la vacunación frente a COVID-19 y frente a gripe en personas no incluidas en los grupos diana”.

Existe una “excepción”, y es el caso de aquellas personas que soliciten la vacuna contra el Covid-19 fuera de campaña de vacunación tras una valoración individualizada.

Otro caso que puede generar dudas es el de las personas que enferman de gripe o presentan síntomas y quieren vacunarse contra la enfermedad. En estos casos la recomendación puede variar: en el caso de personas con factores de riesgo que no se hayan vacunado anteriormente y enfermen de gripe, Sanidad señala que es posible y recomendable la vacunación. En el caso de personas con fiebre o infección aguda, en cambio, no.

Muchos factores a tener en cuenta. Las recomendaciones del CISNS se basan en diversos factores, entre ellos la situación epidemiológica, niveles de inmunidad en la población o la disponibilidad de vacunas. Algunos de estos factores pueden variar de una campaña a otra e incluso a lo largo de una misma campaña, por lo que las recomendaciones pueden hacerlo también.

Imagen | Frank Meriño