Los nuevos rebrotes empiezan a tener un factor en común: se han producido por contacto en interiores

Cantabria: en Santander se han detectado dos focos de contagio, "no conectados entre sí", pero "próximos geográficamente". "Se trata de dos focos de transmisión intradomiciliaria independientes, entre los que, por el momento, no se ha establecido vínculo epidemiológico, por lo que, si bien se están investigando, no se pueden calificar como brote", explicaba la consejería. Y es que mientras en muchos casos sí se tiene el lugar de contagio, el virus sigue transmitiéndose por numerosas vías y no siempre es posible determinar el sitio de transmisión.