El MIT afirma que esta nueva cápsula de insulina hará que los diabéticos se olviden de los pinchazos de una vez por todas

De acuerdo a las más recientes cifras, la diabetes afecta a más de 415 millones de personas en el mundo, quienes deben controlar sus niveles de glucosa a través de inyecciones de insulina, un método invasivo, doloroso y poco práctico. Sin embargo, a día de hoy es el único método efectivo a pesar de los avances en esta área.

Por fortuna esto podría cambiar en un futuro gracias a un nuevo desarrollo del MIT, que además cuenta con el apoyo del Colegio de Medicina de Harvard, el Brigham and Women's Hospital y la farmacéutica Novo Nordisk, el cual consiste en una cápsula oral de insulina que ayudaría en el tratamiento de pacientes con diabetes tipo 1.

Sería uno de los avances médicos más importantes de los últimos años

Lo interesante de este proyecto es la tecnología empleada en esta cápsula, la cual se basaría en una pequeña aguja hecha de insulina comprimida que se inyectaría una vez que la cápsula llegase al estómago. Según los detalles, el tamaño es similar al de un arándano y se debería administrar diariamente una sola vez para controlar los niveles de glucosa.

Los responsables del proyecto han estado probado la cápsula en cerdos, y afirman que han logrado administrar 300 microgramos de insulina. Incluso mencionan que en las últimas pruebas han conseguido aumentar la dosis a 5 miligramos, que es equiparable a la cantidad que un paciente con diabetes tipo 1 necesitaría inyectarse.

Este desarrollo se basa en una vieja investigación que había logrado crear una pastilla con varias agujas pequeñas que podría usarse para inyectar medicamentos en el revestimiento del estómago o del intestino delgado. Para esta nueva cápsula retomaron esa idea sólo que empleando una sola aguja.

Según explican, la punta de esta aguja estaría fabricada "casi 100% de insulina liofilizada y comprimida", mientras que el resto de la aguja, que no entraría en la pared del estómago, estaría hecha de "otro material biodegradable". Dentro de la cápsula, la aguja estaría unida a un resorte comprimido que se mantendría en su lugar gracias a un "disco de azúcar". Una vez que se traga la cápsula, el agua en el estómago disolvería el disco de azúcar, liberaría el resorte e inyectaría la aguja.

Como el estómago no tiene receptores de dolor, se cree que los pacientes no sentirían la inyección y no afectaría ninguna de sus actividades diarias. Otro de los detalles interesantes del proyecto, es que se diseñó un sistema para que la cápsula dirija en todo momento la aguja hacia la pared del estómago, esto sin importar cómo haya caído o los movimientos naturales del cuerpo humanos y sus órganos.

Se trataría de un sistema de "auto-ajuste" inspirado en el caparazón de la tortuga leopardo, que le permite enderezarse si llega a caer o colocarse boca arriba accidentalmente. Esto adaptado a la cápsula, permitiría una reorientación automática a pesar del complicado entorno que pueda encontrar dentro del estómago.

En las primeras pruebas, la aguja se ha disuelto en aproximadamente una hora, logrando liberar la insulina en el torrente sanguíneo con éxito, según afirman. Aquí los investigadores mencionan que gracias al diseño de la cápsula podrían ser capaces de ajustar la velocidad de las dosis, e incluso se habla de poder administrar cualquier fármaco proteico que a día de hoy debe inyectarse.

Los primeros comentarios acerca de este nuevo invento son muy positivos, ya que, como menciona Maria José Alonso, profesora de biofarmacia y tecnología farmacéutica en la Universidad de Santiago de Compostela, estamos ante "tecnología radicalmente nueva que podría beneficiar a muchos pacientes. No estamos hablando de mejoras incrementales en la absorción de insulina, que es lo que la mayoría de los investigadores en el campo han hecho hasta ahora. Esta es, por mucho, el avance tecnológico más realista e impactante revelado hasta ahora para la administración oral de péptidos".

Hasta el momento no hay detalles de cuándo se iniciarán las pruebas en humanos o una fecha tentativa para su despliegue comercial, antes deberá pasar por más pruebas además de las autorizaciones por parte de los órganos reguladores.