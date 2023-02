Las mascarillas dejan de ser obligatorias en el transporte público hoy: así queda la normativa

Se acaba de publicar Real Decreto que regula el uso de las mascarillas en el trasporte público. Y sí, como ya sabíamos, entra en vigor hoy mismo. Es decir, a partir de hoy, 8 de febrero, ya no será obligatorio llevarla puesta en el interior de los medios de transporte público. Pero el decreto trae muchas más novedades. Aquí desgranamos todas.

¿Dónde no hay que usar mascarilla a partir de hoy? A partir del 8 de febrero de 2023, deja de ser obligatorio usar la mascarilla en el interior de autobuses, trenes, metros, aviones y taxis. Además (y esto es algo sobre lo que se había hablado pero no había confirmación) tampoco habrá que usarla en ópticas, ortopedias y tiendas de audífonos.

¿Dónde seguirá siendo obligatorio usar mascarilla? En el Decreto, se establece un listado de lugares en los que sigue siendo obligatorio. Este listado incluye los hospitales (aunque las personas ingresadas no tienen que usarla en la habitación) y los centros de salud. Pero también se incluyen todo tipo de clínicas sanitarias (fisioterapeutas, podólogos, dentistas, psicólogos, centros de análisis clínicos y otras especialidades -- incluida la atención médica domiciliaria)

En los centros sociosanitarios (residencias de todo tipo, pero especialmente de la tercera edad) seguirá siendo obligatoria también. No obstante, en este caso, solo afecta a los trabajadores y visitantes (no a los residentes).

Excepciones. Las excepciones se quedan, más o menos, como estaban. No es obligatorio que la lleven personas con dolencias médicas (de índole respiratoria o de otro tipo) en los que la mascarilla suponga un problema. Tampoco lo es, evidentemente, cuando se estén realizando actividades incompatibles con su uso (como comer).

¿Esto es definitivo? Lo cierto es que esta regulación (al sacar lugares como las ópticas y las ortopedias) parece tener vocación de no ser transitoria. El uso de mascarilla en los centros sanitarios ha sido una reivindicación histórica de los expertos de salud pública y, aunque no podemos descartar que deje de usarse en el futuro, no parece que esté en agenda retirarla de forma completa. Al contrario, de una forma u otra, la mascarilla ha llegado para quedarse en nuestras vidas.

Imagen | Marco Testi