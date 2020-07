Una guía para identificar todas las mascarillas que las autoridades recomiendan "no utilizar" porque son un peligro para la Salud

Una de las preguntas que más veces me han hecho en los últimos meses ha sido la de "¿Cómo sé que mi mascarilla cumple los requisitos mínimos?" y la respuesta, también extremadamente común, era "es complicado saberlo". Y es que, aunque uno se esperaría que en plena crisis de salud nadie iba a intentar aprovecharse de los demás, los fraudes han estado a la orden del día.

Por eso, el Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (Invassat) se ha puesto manos a la obra y ha elaborado una guía 'Equipos de protección individual frente a covid-19: mascarillas no conformes'. La guía recoge casi un centenar de mascarillas que no cumplen los requisitos mínimos y están explícitamente "no recomendadas" por alguna fuente oficial. Un trabajo muy necesario que, con en plena época de rebrotes, llega en un momento inmejorable.

Fuentes públicas internacionales a la disposición de todos los ciudadanos

Para elaborarla, el equipo del Invassat ha recopilado todas las notificaciones de mascarillas "no conformes" que han sido notificadas por fuentes oficiales de acceso público. Por otro lado, incluye mascarillas sobre las que también se han emitido alertas a nivel nacional, pero que aún no han sido publicadas.

La idea de la guía es facilitar un recurso sencillo para prevenir posibles peligros relacionados con el uso de estas mascarillas no aptas. El listado es bastante completo y recoge múltiples datos como el nombre, la marca, varias fotografías, el tipo, las características del embalaje, el país de origen y los problemas que han notificado las distintas autoridades.

Esto nos permite, además, hacer una pequeña radiografía de los problemas más habituales que tienen estos dispositivos. Estos defectos van desde una "insuficiente retención de partículas", la "imposibilidad o insuficiente adaptación de la mascarilla a la cara", la "falta de protección de material filtrante", los marcados inespecíficos y las falsificaciones.

