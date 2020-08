Mientras China anuncia vacunas por 120 euros, cientos de países negocian con las farmacéuticas: lo que sabemos del precio de la vacuna del COVID

Liu Jingzhen, el presidente de National Biotec Group, una empresa estatal que forma parte de Sinopharm, ha anunciado que su vacuna estará "probablemente en diciembre" y costará unos 120 euros. Según ha explicado, su intención es comercializarla justo cuando acaben las pruebas de la Fase III que se están llevando a cabo en Emiratos Árabes Unidos y que su prioridad es "administrarla a todos los estudiantes y trabajadores esenciales que la necesiten".

Ayer mismo decíamos que la "carrera biotecnológica" en sus variantes geopolíticas y empresariales iba a darnos "más prisas, más propaganda y más recursos". Es decir, una efervescencia de proyecto tratando de atraer atención, financiación y prestigio a sus respectivas empresas, centros de investigación o países. No es un juego nuevo, es un juego al que llevamos muchos años jugando.

Sin embargo, quizás lo más interesante del capítulo de hoy de esta guerra de comunicados y promesas es el precio. ¿Cuánto costará la vacuna contra el coronavirus?

El precio de la inmunización

Hace unos días, JAMA ya había publicado los resultados de la Fase II de la vacuna de Sinopharm: en líneas generales y como esperábamos por el hecho de que la Fase III ya estaba poniéndose en marcha desde finales de junio en Emiratos, los datos confirmaban que parece segura y que genera inmunidad. Por eso, lo más llamativo de las declaraciones de Liu es que, según su criterio, "no tendrá un precio muy alto. Se espera que cueste unos cientos de yuanes por inyección y por dos inyecciones debería costar menos de 1.000 yuanes". Es decir, al cambio, unos 120 euros.

La pregunta evidente es si 120 euros será mucho o poco. Sobre todo, si tenemos en cuenta que durante los últimos años las polémicas por el precio de los medicamentos han estado a la orden del día. La respuesta es que no es sencillo saber las horquillas de precios que se manejan las empresas (sumergidas, en estos mismos momentos, en opacas negociaciones con la mayoría de países del mundo).

No obstante, a la luz de declaraciones y contratos ya cerrados, podemos hacernos una idea del precio que hoy por hoy parece que tendrá la vacuna y el de Sinopharm no es especialmente bajo. Moderna Inc., una de las vacunas que más interés han causado por el hecho de que EEUU decidiera apostar públicamente por ella sin que haya aún acreditado su efectividad, confirmó que ya había cerrado acuerdos con algunos países para vender la vacuna a un precio de entre 32 y 37 dólares por dosis. No obstante, los precios eran para pequeños volúmenes por lo que se espera que bajen más.

Según la NPR, los acuerdos del Gobierno norteamericano con otras farmacéuticas como Johnson & Johnson, Novavax, Sanofi o AstraZeneca (y especialmente con las que forman parte del Operation Warp Speed) sitúan implícitamente el precio de la dosis entre los cuatro y los 20 dólares. Por ejemplo, el acuerdo con Pfizer para comprar 100 millones de dosis de su vacuna situaría el precio de la misma en torno a los 20 dólares.

Con más de 200 proyectos de vacuna (la inmensa mayoría de los cuales nunca verá la luz del día), las empresas negocian contratos multimillonarios con la vista puesta en que la gran carrera biotecnológica de la vacuna puede decidirse en el último momento y lo razonable es ir sobre seguro. No obstante, la situación puede cambiar en cualquier momento y aunque parte de la 'batalla' está en conseguir precios razonables, la preocupación de que amplias capas de la población - los más vulnerables - se queden fuera del reparto crece entre muchos especialistas.