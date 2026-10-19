Cada cuánto tenemos que lavar el relleno del nórdico y, lo que es más importante, cómo demonios hacerlo

Con la llegada del frío y de las lluvias, la cama se convierte en el mejor refugio para muchos y sobre todo cuando se saca el edredón del armario. Pero en estos casos surge una duda bastante importante: ¿cada cuánto hay que lavar el nórdico? Aquí hay gente que no lo lava hasta que lo quita allá por el mes de marzo, pero en el campo de la alergología las recomendaciones apuntan a que hay que ser un poco más constantes, sobre todo si somos personas sensibles a los ácaros.

Hay mitos que dicen que un edredón nórdico sin lavar durante seis meses acumula hasta 20.000 ácaros vivos, lo que puede hacer saltar todas las alarmas. Pero la realidad es que no es algo que esté del todo contrastado y el estudio en el que se basa cuenta con mucho sesgo a sus espaldas.

Y es que ahora mismo no tenemos un estudio científico que nos diga una frecuencia de lavado estrella, pero sí que hay recomendaciones que apuntan a que la funda nórdica habría que lavarla cada dos semanas a 60 ºC, ya que la grasa corporal y los ácaros terminan traspasando la tela hacia el interior del relleno.

El relleno no necesita un lavado constante, como apunta un ensayo hecho sobre niños asmáticos que nos apunta a que hay que lavar el edredón y la almohada cada tres meses. Sin embargo, los fabricantes de los plumones relajan esta frecuencia y sugieren hacerlo tan solo una vez al año.

La técnica importante más que la frecuencia de lavado, puesto que, como ocurre cuando vamos a lavar nuestras sábanas, lo importante es hacer un lavado a una temperatura que ronde los 60ºC para poder acabar con los ácaros. Aquí tenemos trabajos clásicos de la década de los noventa que apuntaban a que el agua a 55 ºC acababa con todos los ácaros, mientras que un lavado a 40 ºC apenas elimina a un 6,5%.

Aquí lavar en frío para ahorrar energía, una práctica que se está poniendo muy de moda, puede ser bastante perjudicial, ya que podría terminar arrastrando los ácaros a otras prendas limpias de la colada. Por tanto, el nórdico debe lavarse siempre solo.

El problema del nórdico es su capacidad aislante, puesto que diversas investigaciones apuntaban a que seleccionar un programa a 60 ºC en la lavadora no garantizaba que el núcleo del nórdico alcance esa temperatura, especialmente si se utilizan ciclos eco. De esta manera, para ser verdaderamente eficaces, el programa que se debe elegir pasa por mantener el agua por encima de los 55 ºC al menos durante doce minutos, o por encima de los 60 ºC durante ocho minutos.

Y el proceso de secado tampoco es algo menos, puesto que almacenar o utilizar un edredón húmedo crea el ecosistema perfecto para la proliferación de microorganismos. Aquí los análisis que se han hecho sobre almohadas usadas han revelado cargas importantes de hongos como el Aspergillus fumigatus.

Imágenes | Anna Tarazevich

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