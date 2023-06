La Velada 3 ha vendido 70.000 entradas. La última vez que el boxeo reunió a tanta gente en España fue en 1930

Corría el año 1930 cuando Paulino Uzcudun y Primo Carnera, dos de los púgiles más celebrados de toda Europa, se dieron cita en el Estadio de Montjüic. Era una tibia mañana de noviembre y al combate acudieron más de 70.000 barceloneses, atraídos todos ellos por el historial casi mitológico de Carnera, un italiano descomunal que había combatido en Estados Unidos cuando combatir en Estados Unidos aún lo era todo dentro del boxeo.

Frente a él se plantaba Uzcudun, el peso pesado más prestigioso que por aquel entonces España podía llevar a Europa. Ganó Carnera a los puntos. Fue lo de menos. Las fotografías siguen siendo impresionantes.

Un siglo después. Casi cien años después, el boxeo se prepara para reunir de nuevo a 70.000 personas en un estadio. Los protagonistas, en esta ocasión, no son boxeadores profesionales, y el promotor tampoco es un agente con interés directo en el deporte. Hablamos de La Velada del Año 3 y de Ibai Llanos, el streamer empeñado en resucitar al boxeo para la causa. Tras vender 60.000 entradas en la edición anterior, La Velada del Año 3 ha superado su récord.

70.000 tickets agotados en unas horas.

Dónde y quién. La Velada del Año 3 se celebrará mañana 1 de julio en el Cívitas Metropolitano, el estadio habitual del Atlético de Madrid, y se podrá ver en el canal de Ibai. Son palabras mayores para cualquier acontecimiento, deportivo o no, pero especialmente gigantescas para un deporte hundido en una crisis existencial desde mediados de los setenta. El mérito no es tanto del boxeo como de los protagonistas: a la cita están convidados un puñado de celebridades de Internet (aunque Amouranth finalmente no).

¿Éxito del boxeo? Como vimos en su momento, el éxito de La Velada no depende tanto del boxeo como de la personalidad expansiva y cada vez más inabarcable de Ibai. Es él la clave de bóveda que sostiene, por ejemplo, la afluencia multitudinaria de la King's League (92.000 personas en el Camp Nou en su última edición) o el interés global en un mundial de globos. Las 70.000 personas que acudirán mañana al Metropoliano lo harán más interesadas en el gran circo orquestado por Ibai (y colaboradores) que en el boxeo.

¿Importa? El interés en el deporte se compone de relatos. El ejemplo más paradigmático de todo ello es la Fórmula 1, una competición que durante la primera mitad de esta década parecía dirigirse a una irreversible irrelevancia... Y que gracias a un documental, preñado de relatos, y a una inteligente campaña de imagen ha logrado cautivar a las generaciones más jóvenes. El espectáculo dentro de la pista o del ring casi siempre es lo de menos. Lo relevante es qué relato proyectamos a partir de ellos.

El boxeo fue, ¿será? Desde ese punto de vista, cabe preguntarse si existe una segunda oportunidad para el boxeo y si esta pasa por un espectáculo feriado como La Velada. Hay motivos para pensar que sí: cuando Uzcudun y Carnera se enfrentaban en 1930 o en 1933 (por el campeonato mundial) también lo hacían dentro de un entorno hipermediatizado y teledirigido. En otro espectáculo feriado. La fama de Carnera se debía a que, durante su gira estadounidense, ganó una treintena de combates amañados gracias a la mafia.

Carnera, pura fuerza bruta en sus inicios, terminaría siendo un buen boxeador. Pero a su leyenda contribuyó su aspecto monstruoso y también la muerte en combate de Schaaf. Una caricatura que vendía muchas entradas.

70.000 menos. ¿Qué se torció para que el boxeo pasara a mejor vida? Una cita del Libro de Estilo de El País, que todo estudiante de periodismo habrá leído en algún momento de su carrera, es significativa: "El periódico no publica informaciones sobre la competición boxística, salvo las que den cuenta de accidentes sufridos por los púgiles o reflejen el sórdido mundo de esta actividad". Las muertes en combate y nuevas sensibilidades públicas (la violencia dejó de cotizar al alza en la segunda mitad del siglo), además de los amaños y sus corruptelas internas, lo condujeron a la decadencia.

Un siglo después, Ibai y La Velada han conseguido que vuelva a cautivar a toda una generación de españoles. El mérito es indiscutible.

Imagen | Commons/Ibai

En Xataka | 60.000 entradas agotadas en una hora: Ibai ha logrado resucitar el interés incluso en el boxeo