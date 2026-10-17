Es posible encontrar casas por 9.000 euros en pueblos remotos de Cuenca. El verdadero problema llega después

Comprar barato, reformar y vivir por cuatro duros. Parece una buena fórmula, ¿no? Pues depende. Irene Vila compró una casa por 9.000 euros en el pueblo de su abuela, donde ella pasaba sus veranos de infancia, lejos del ajetreo de Valencia. La casa estaba cerrada, medio abandonada y con el tejado agujereado, así que los vendedores llevaban años queriendo quitársela de encima. Y esa ruina le ayudó a negociar. Irene calcula que la obra durará entre tres y cuatro años. Su caso retrata la nota al pie de página del rural español: sí, sobra vivienda barata, pero casi siempre es vivienda por rehacer.

El precio, con asterisco. Casas vacías hay de sobra: casi la mitad de las de pueblos de menos de 10.000 habitantes, según el INE. En España hay más de 4 millones de viviendas vacías, casi una quinta parte del parque total. Sumemos a esto toda esa vivienda a pocas instancias de terminar, promociones abandonadas por quiebras o acuerdos no cerrados que dan como resultado cadáveres desnudos de grifería pero con una estructura funcional, acabada y no pocas veces con puertas y ventanas.

En la provincia de Cuenca, el metro cuadrado cuesta de media 896 euros, según Idealista (a septiembre de 2026). Subió un 9,2% en un año. En San Clemente todavía se mantiene bien, en 583 euros. Hay sitios más baratos: los 25 municipios más económicos de 2024 arrancaban en 344 euros por metro. Y en Vilamarín, en Ourense, están por 450 euros.

El tejado, lo primero. Aun así, los 9.000 euros de Irene quedan muy por debajo porque no es el precio final, es el precio de suelo al que tendrá que sumar las bañeras y contenedores alquilados al Ayuntamiento para derribar o rehacer obra, tanto interior como exterior.

Y se comienza por arriba. “En el pueblo siempre dicen que las casas se hunden por el tejado”, cuenta ella. El suyo era de cañizo y teja. Según un albañil, cambiar una cubierta cuesta entre 60 y 150 euros por metro cuadrado. Con 100 metros, de 6.000 a 15.000 euros. Hasta 1,7 veces lo que costó la casa entera (cálculo propio, claro, aunque puede irse hasta donde quieras optando por teja de pizarra natural). Cada teja pasó de 0,49 a 1,10 euros. Con unas 5.000, casi 6.000 euros solo en material, sin contar andamio, jornales y otros materiales.

Date Cuenca. Una guía de presupuestos sitúa la rehabilitación de una casa de pueblo entre 500 y 1.000 euros por metro cuadrado. Un arquitecto habla hoy de 850 a más de 1.200 euros en una reforma integral. Antes de la pandemia eran entre 500 y 700. Con 100 metros, las dos horquillas dan entre 50.000 y 120.000 euros (cálculos propios).

Hablamos de entre seis y trece veces el precio de compra. A mí un baño con las calidades más básicas (incluso un inodoro reutilizado) me supuso una reforma de 12.000 euros. ¿El precio de dos de estas casas? Y si la obra toca la estructura, hace falta proyecto y licencia extra. El proyecto cuesta entre el 4% y el 7% del presupuesto de ejecución. La licencia, entre el 2% y el 5%.

Luego, los albañiles. “En los pequeños pueblos hay pocos albañiles y están tan saturados que a veces hasta rechazan hacerlo”, explica Irene. O dan esperas largas, como los especialistas que también trabajan con aseguradoras y los acuerdos les imponen priorizar los siniestros.

No es solo cosa del rural. Se calcula que faltan unos 700.000 trabajadores cualificados en la construcción. Solo uno de cada diez tiene menos de 30 años. Casi una cuarta parte supera los 55. Los costes suben entre un 3% y un 4,5% al año desde 2025 y el albañil del tejado, del artículo original, contó que un permiso le tardó más de un año. Es más, el mismo arquitecto que ayudó a Irene reformó un piso de 73 metros en cuatro meses por unos 88.000 euros.

El ritmo de Irene. Eso sí, limpió la casa ella misma: no podía ni sentarse por el polvo y las hojas. Ella pule paredes, pinta, arregla el jardín y trata la carcoma. Las obras gordas van a especialistas, como el tejado o las escaleras. De momento faltan la luz, la puerta y una ventana. No pidió préstamos y avanza conforme puede. “No tengo prisa”, dice. Igual es esa la clave.

Porque, además, el ritmo lo marcan las ayudas. Castilla-La Mancha tiene una ayuda para menores de 36 años que compren en núcleos de menos de 10.000 habitantes. Cubre el 20% de la compra, hasta 10.800 euros. En una casa de 9.000 serían 1.800 euros. Son datos de 2025, eso sí.

Navarra también paga a menores de 35 años que compren en municipios rurales de hasta 5.000 habitantes, o en localidades no urbanas de hasta 20.000. El tope es de 1.922,84 euros por metro útil, unos 153.827 para 80 metros. Da entre el 7% y el 16% del precio, según los ingresos. El 16% corresponde a ingresos de hasta 28.078 euros anuales. Sobre 9.000 euros, apenas 1.440. La Rioja paga más: su Plan Revive da hasta 40.000 euros en pueblos de hasta 500 habitantes, a cambio de vivir cinco años en la casa. Galicia cubre el 75% de la reforma, con un máximo de 30.000 euros, en pueblos pequeños. Casi todas ayudan a comprar, no a reformar.

Los pueblos que pagan por mudarte. “Casa gratis” casi nunca significa llaves sin condiciones, como repasamos hace poco. Olmeda de la Cuesta, en Cuenca, vende parcelas desde 6.000 euros a nómadas digitales. Solo suelo: construir corre por cuenta del comprador. Piden empadronamiento y un año de residencia. Las urgencias quedan a 25 kilómetros. Aguaviva, en Teruel, vende casas desde 35.000 euros con ayuda municipal para reformarlas. Herreruela de Oropesa, en Toledo, las ofrece desde 12.000. Es más, las casas gratis de Almadrones (Guadalajara), eran un bulo que el Ayuntamiento desmintió en julio de 2025.

En resumen, con la obra barata, el precio final de la casa por lo barato asciende a unos 59.000 euros. Por lo caro sale por unos 129.000. Una vivienda de 100 metros a precio medio de la provincia ronda los 89.600 (cálculo nuestro a partir del dato de Idealista). La casa de 9.000 euros gana en el mejor escenario y pierde en el peor. Y a eso se suman los años de plazo. Mejor no hablemos del TAE, porque queda claro que el precio de compra es solo la entrada. Una inversión a largo plazo.

Imagen de portada | Pexels

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