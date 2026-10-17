En Noruega, los arqueólogos han recuperado 48 objetos de hace 6.000 años. Es una pésima noticia para el planeta

Para un arqueólogo, encontrar piezas intactas con más de 6.000 años de antigüedad debería ser motivo de celebración, pero no siempre es así. Los investigadores de Secrets of the Ice llevan dos décadas peinando las cumbres heladas de Noruega en busca de objetos arqueológicos, y lo que están encontrando últimamente es una señal alarmante de la velocidad a la que se derrite el hielo.

El hallazgo. Durante una expedición de tres semanas, los investigadores recuperaron 48 flechas, una cantidad bastante elevada para lo que suele ser habitual. Entre ellas había una con punta de pizarra y asta de madera de unos 6.000 años de antigüedad, además de puntas de hueso y de concha de mejillón datadas entre hace 3.600 y 5.000 años. Las piezas pertenecieron a la Edad de Piedra y del Bronce, dos periodos muy antiguos para lo que estaban acostumbrados a encontrar.

El hielo retrocede miles de años. El equipo señala que los restos que encontraban en sus primeras expediciones solían ser de épocas situadas hace unos 2.000 años. Ahora, el calentamiento global está acelerando el deshielo y exponiendo capas mucho más profundas, exponiendo objetos de las Edades de Piedra y de Bronce que llevaban sepultados casi 6.000 años sin alteración alguna.

20 años. Es el horizonte que manejan los investigadores para la desaparición de los parches de hielo de la zona montañosa de Kvitingskjølen, en Jotunheimen, donde se produjo el hallazgo. Los investigadores cuentan que esta zona era una gran masa de hielo en 2006, pero actualmente se ha dividido en parques más pequeños. "Según lo observado en las últimas dos décadas, el hielo en muchos de los yacimientos arqueológicos que hemos estado estudiando podría desaparecer por completo en 20 años", afirman.

Un tesoro arqueológico muy frágil. En Smithsonian Magazine destacan un problema añadido: la degradación de los propios objetos al quedar expuestos. El hielo ha actuado como una especie de cápsula del tiempo, limitando la exposición al oxígeno y evitando la aparición de microorganismos, pero al quedar al descubierto las piezas pierden ese escudo y se degradan rápidamente. Esto afecta sobre todo a materiales como madera, tejidos o tendones, hasta el punto de que algunos objetos se pueden desintegrar poco después de ser descubiertos, por eso urge encontrarlos antes de que suceda.

Imagen | Secrets of the Ice

Vía | 3djuegos

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