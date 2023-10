La muerte de Adam Johnson durante un partido de hockey ha revivido un viejo reclamo en la NHL: la protección de cuello

Una tragedia asoló el mundo del hockey este fin de semana cuando Adam Johnson, un jugador estadounidense de 29 años originario de Minnesota, murió después de sufrir un corte en el cuello con la cuchilla de un patín durante un partido de la Copa Challenge. El suceso ha consternado a los aficionados del hockey y ha revivido un debate sobre los peligros de este deporte . Pero, sobre todo, sobre la necesidad de una protección que muchos jugadores se niegan a llevar puesta: un cubrecuello.

El accidente. Johnson, jugador de los Nottingham Panthers, se enfrentaba en un partido de la Copa Challenge contra los Sheffield Steelers cuando sufrió un corte en la garganta con el patín de otro jugador. Los testigos describieron el incidente como algo "horroroso". Christian Bennett, un periodista de The Guardian que estuvo en el partido , señaló que dos jugadores se chocaron por accidente y el desenlace fue catastrófico: "El jugador de Sheffield cayó al suelo y su patín subió y le cortó la garganta al otro jugador. Nunca había visto esa cantidad de sangre salir de nadie a ningún ritmo. Es una de las cosas más espantosas que he visto en un evento deportivo".

Tal y como se puede ver en el vídeo del momento , que circula por redes sociales, Johnson se levanta de nuevo e intenta patinar antes de desplomarse después de unos tres pasos. Había alrededor de 8.000 personas mirando, algunos de ellos niños. La Elite Ice Hockey League comunicó que estaba “desconsolada” al confirmar la muerte del jugador.

Un deporte peligroso. Si bien un accidente como este no es algo que pase todos los días, el hockey sobre hielo es un deporte muy peligroso en comparación con muchos otros, debido a las altas velocidades que alcanzan los jugadores en el hielo y a la velocidad de impacto que puede tener un disco en el aire. Según un estudio de Physioworks.com , alrededor del 15% de los jugadores de hockey sufren lesiones cada temporada.

En Estados Unidos, donde el hockey sobre hielo es un deporte en auge, el Centro para el Control de Enfermedades lo clasifica como la segunda causa principal de lesiones en deportes de invierno entre los niños, y la mayoría de las lesiones son causadas por colisiones entre jugadores.

La tendencia. La NHL ha tenido sustos con patines a lo largo de su historia. Uno de ellos fue el del portero de Buffalo Clint Malarchuk, quien, al igual que Johnson, recibió un corte en el cuello con una cuchilla durante un partido en marzo de 1989 . Afortunadamente, recibió atención médica rápida y volvió a jugar 10 días después. No tuvo tanta suerte el jugador sueco Bengt Åkerblom, quien en 1995 murió después de que un patín le cortara el cuello durante un partido de exhibición. Sucedió lo mismo: las piernas del compañero de equipo se levantaron mientras caía y un patín golpeó la garganta de Akerblom, cortando una arteria principal.

Otro factor de riesgo es el propio disco. La muerte más reciente fue la de Timur Faizutdino, capitán del MHK Dynamo St. Petersburgo de la MHL, que fue golpeado en la cabeza con un disco en marzo de 2021 . Fue trasladado al hospital, pero murió cuatro días después. Ya había pasado antes. En febrero de 2015, Alexander Orekhov, de 16 años, que jugaba en la liga rusa sub-18, murió cuando un disco que viajaba a más de 100 mph le rompió el cuello.

Necesidad de protección. La NHL promocionó un video al comienzo de la temporada destacando los beneficios de las mangas resistentes a cortes para proteger las muñecas y los tendones, y que se han vuelto muy populares en la liga. Pero la protección del cuello sigue siendo ignorada por casi todos. "Es uno de los juegos más rápidos del mundo, con cuchillas en la planta de los pies. No sé si hay alguna manera de garantizar que habrá protección. No puedes enlatar de arriba a abajo a alguien para protegerlo. Es el riesgo que corren los jugadores profesionales", señalaba tras el incidente el entrenador de los Blackhawks y veterano de la NHL, Luke Richardson.

Aunque sugiere que con el tiempo, la protección del cuello podría normalizarse en la NHL. Lo cierto es que e n 1987 todavía había jugadores que jugaban sin casco . Pasaron años hasta que las viseras se convirtieron en la norma para proteger los ojos de los jugadores. Scott Sandelin, quien entrenó a Johnson en Minnesota-Duluth, dice que hacer obligatoria la protección del cuello y la ropa interior estilo Kevlar ha surgido en las conversaciones en torno al comité del campeonato de la NCAA.

Los jugadores, reacios. Pero ¿por qué no ahora? "Porque son tercos", señalaba un gerente de equipamiento de la NHL en este artículo de The Atlantic . “Es una liga de monos que ven y hacen. Todo lo que se necesitaría es alguien que lo use. Y luego dos días para que la gente se acostumbre”. Aunque algunos expertos comentan en dicho reportaje que no creen que ningún jugador de la NHL llegue a usar algo así. Los jugadores dicen tener sus razones, como que las pistas son “más calurosas” que nunca, con los jugadores sudando por llevar tantas capas de ropa y protección. Además, la idea de usar un jersey de cuello alto no es atractiva, no queda bien.

Con suerte, la muerte de Johnson abrirá los ojos a más de uno, como es el caso de los Providence Bruins , en la AHL, que el domingo, tras la muerte de Johnson, usaron protectores de cuello por primera vez.

