Hace 17 años Eto'o se marchó de un campo español por insultos racistas. Vinícius demuestra que todo sigue igual

El racismo ha vuelto a los estadios de fútbol españoles, si alguna vez se había ido. Como en tantas otras ocasiones, en el partido disputado este fin de semana en Mestalla entre el Valencia y el Real Madrid se profirieron insultos racistas contra Vinícius por parte de la afición del equipo local. Lo sucedido ha trascendido al fútbol y ha dado origen a un debate mundial sobre el racismo en el deporte, y sobre en quién recaen las responsabilidades de este tipo de agresiones.

La polémica. Tuvo lugar cuando, en un momento del partido, algunos aficionados le gritaron "mono" e hicieron el gesto del gorila. Aunque las alarmas ya se habían encendido previamente cuando el autobús del Real Madrid llegaba a Mestalla antes del partido y algunos seguidores del Valencia hicieron lo mismo. Pero lo que a menudo pasa desapercibido en las gradas de los estadios, esta vez no quedó impune. El jugador no pudo contenerse y se giró para contestar a aquellos que imitaban a un mono y le señalaban.

Por megafonía, la seguridad del estadio comunicó que si no cesaban los insultos y agresiones, el partido se detendría. En el acta, el árbitro redactó: "En el minuto 73 un espectador desde la grada sur se dirigió a Vinícius gritándole ‘mono, mono’, por lo que se activó el protocolo de racismo, avisando al delegado de campo". El encuentro estuvo detenido unos diez minutos, hasta su reanudación.

Consecuencias. Aunque no hubo ningún detenido, el Valencia ya ha identificado a varias de las personas que gritaron los insultos racistas, y la policía trata de localizar a todos los implicados. El club ha comunicado que "expulsará del estadio de por vida a los aficionados" que lanzaron las proclamas racistas.

El caso incluso ha ido más allá y la Fiscalía de Valencia ha tomado cartas en al asunto, investigando un presunto delito de odio. También lo ha hecho el Real Madrid, que también presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Y la AFE (Asociación de futbolistas españoles) y el Movimiento contra la Intolerancia, el Racismo y la Xenofobia, quienes presentaron otra.

El caso Vinícius. No es la primera vez que el futbolista brasileño vive agresiones de este tipo. Solo esta temporada se han registrado nueve denuncias por racismo contra Vinícius y solo se han llevado a cabo dos condenas. De hecho, pese a que en la temporada pasada LaLiga presentó varias denuncias, estas fueron archivadas: "No parecen revestir inicialmente, para el presente caso, la dimensión penal pública que se postula", concluyó la Fiscalía de Odio de Baleares. En otro caso también se archivó la denuncia por "no existir un acto concreto que imputar a una persona determinada" y por no ver en la agresión un delito contra la dignidad tal y como establece el artículo 510.2 del Código Penal.

También hay que recordar la amenaza de muerte del Frente Atlético, cuando sus integrantes colgaron de un puente un muñeco de Vinícius. Se trata de una polémica que se ha ido retroalimentando. A sabiendas de que el jugador suele estallar y se desestabiliza cuando le insultan, las aficiones de muchos equipos intentan provocarle cada vez más.

¿De quién es competencia? Mientras que unos señalan a los clubs, otros señalan a las competiciones. Y todo lo sucedido nos lleva a preguntarnos de quién es responsabilidad la tarea de mantener el racismo lejos de los estadios. Vinícius menciona a LaLiga y su agencia de representación ha atacado al organismo deportivo directamente diciendo que "esto no es más que otro reflejo de lo que se ha visto a lo largo de esta temporada de LaLiga, en la que ha quedado claro al mundo entero que en España no aceptan que el deportista más relevante sea un joven negro".

Mientras, LaLiga se defiende y alega no tener responsabilidad para actuar. El presidente de la patronal, Javier Tebas, pidió al futbolista que no se deje "manipular" y que se informe adecuadamente sobre las competencias de cada uno. "Ni España ni LaLiga son racistas, es muy injusto decir eso. Desde LaLiga denunciamos y perseguimos el racismo con toda la dureza dentro de nuestras competencias. Esta temporada se han denunciado 9 veces insultos racistas. Siempre identificamos a los energúmenos y elevamos la denuncia a los órganos sancionadores", señalaba. Como decíamos antes, hay dos expedientes abiertos por insultos: uno por los gritos hacia Piqué en un derbi entre el Español y el Barcelona y otro por ofensas racistas hacia Iñaki Williams.

Lo mismo de siempre. Vinícius no es el único deportista que ha sufrido esta lacra. Otros jugadores de fútbol como Samuel Eto’o, Iñaki Williams, Antonio Rüdiger (muy recientemente) o Carlos Kameni han sido víctimas de agresiones racistas a su paso por España. Recordemos cómo el camerunés Eto'o quiso abandonar La Romareda tras escuchar todo tipo de insultos. El delantero llegó al límite: "Ya no juego más". Iñaki Williams, el delantero del Athletic, fue la primera causa abierta por insultos racistas en el fútbol profesional en España en 2020. El jugador fue despedido con gritos de "uh, uh, uh, uh" y declaró ante un juez que se sintió "humillado" e "indignado".

Kameni fue otro de los primeros que se quejó públicamente: "Mi peor momento lo viví en el campo del Zaragoza. Íbamos ganando 0-1 y me dijeron de todo, hasta el punto de que el árbitro me preguntó si quería que parase el partido". En 2005, cuando se enfrentaba al Atlético de Madrid en el Calderón le cantaron: "Salta la valla, Kameni salta la valla". El jugador sufrió ataques racistas hasta de su propia afición. Otros se lo tomaron con más humor: a Dani Alves le tiraron plátanos y su reacción fue pelar uno y comérselo.

La reacción internacional. Lo sucedido también ha levantado una polvareda de críticas en todo el mundo, donde España no está quedando precisamente en buen lugar. El presidente brasileño Lula da Silva se pronunció en favor del jugador del Real Madrid y dijo que "el racismo es normal en LaLiga": "No es posible, en pleno siglo 21, tener un prejuicio racial tan fuerte en tantos estadios de fútbol". Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, hizo lo mismo: "No es una persona que se ha vuelto loca, es un estadio entero".

También otros jugadores como Cristiano Ronaldo apoyaron al jugador: "Vini, cuenta conmigo en tu lucha”. Kylian Mbappe, delantero del PSG, señalaba: "No estás solo. Estamos contigo y te apoyamos". Otra crítica atronadora llegó por parte del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en redes sociales: "Toda nuestra solidaridad con Vinicius. No hay lugar para el racismo en el fútbol ni en la sociedad, y la FIFA apoya a todos los jugadores y a todas las jugadoras que lo han sufrido en carne propia", señaló el máximo dirigente del fútbol mundial. ¿De quién es la culpa? La realidad es que todo esto ya pasaba hace una década en España y las cosas siguen prácticamente igual.

