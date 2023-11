Españoles, el 'xD' ha muerto

Ayer usted estaba preguntando si ese 'xD' enigmático que le habían enviado por correo electrónico significaba "por dios" o qué era lo que quería decir exactamente antes de descubrir que era una cara riéndose. Hoy no hay apenas rastro de él y utilizarlo habla de nosotros mismos, concretamente de nuestra edad y de lo lejos que estamos de las nuevas modas.

Tempus fugit, también para los emoticonos, que han pasado de ser el no va más de la modernidad al equivalente a un discman. 'xD' fue devorado por su emoji, 😂, cuando el auge del smartphone los incorporó a nuestra rutina. Pero la vida también es efímera para los emojis. La youtuber Ter lo explicó perfectamente en uno de sus vídeos.

Como cualquier otra moda

Los emojis son un elemento comunicativo más, y por tanto también están sujetos a la evolución de todas las lenguas. Hace treinta años era de jóvenes decir "me las piro, vampiro" o "qué me estás container", hoy es de trasnochados y gente que no ha superado el paso del tiempo. De la misma forma, 'xD' es cada vez menos frecuente. Si acaso, su significado ha cambiado: ya no significa la risa a carcajadas, sino una entonación que vendría a significar "ni siquiera yo me estoy tomando esto demasiado en serio", o simplemente aclarar un tono sarcástico que por escrito no siempre se deduce. Pero así y todo, cada vez se usa menos.

Ahora la risa se indica con otro emoji, la calavera 💀, o sobre todo, otro tipo de recursos, como los stickers. Nos lo explica Olga Cruz, vicedecana de Calidad y Comunicación en la Facultad de Humanidades de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla: "El emoji 😂 se ha usado tantísimo que los jóvenes, que son los que innovan y crean nuevas modas, no lo encuentran divertido, por eso han pasado a usar otros. Es como el apelativo 'tío', tiene una marca de edad. Los jóvenes dicen 'bro', o 'hermano', o 'hermana', pero no 'tío', que es de otra edad. Lo mismo ocurre con los emojis: no quieren usar los que usan sus padres, está más desgastado".

Es decir, 'XD' ya suena demasiado primitivo, pero 😂 lleva un camino similar, aunque todavía le queda camino por recorrer. Sobre todo entre las personas de 30 a 50 años, que no paran (paramos, ejem) de usar emojis. Ahora los stickers ocupan la posición que antes tenían los emojis y todavía antes los emoticonos.

Esta gráfica es una adaptación de lo mostrado en el estudio 'Sticker and Emoji Use in Facebook Messenger: Implications for Graphicon Change', que explica cómo ha evolucionado el uso de emoticonos, emojis, stickers y otra clase de recursos gráficos para acompañar al texto.

Imagen: Xataka.

Los stickers animados son la tendencia más reciente. Pero no GIFs. No son lo mismo, y de hecho los GIFs también son otra marca de edad que suelen rehuir los jóvenes.

Otro aspecto interesante al que apunta Olga tiene que ver con que cada vez tenemos más posibilidades de personalización. "Con emoticonos y emojis tenías unas opciones muy marcadas, pero con los stickers hay mucha más personalización. A quien le gustan los gatos puede usar stickers de gatos para expresar risa, sorpresa, tristeza... A quien le gusta La Casa de Papel, pues de esa serie, y así... Es menos estándar que antes".

Precisamente con los stickers también se busca lograr un impacto, una capacidad de sorprender, que los emojis han perdido con el paso de los años. "Igual que 'xD' ya dejó de producir sorpresa y ser novedad, lo mismo ha pasado con 😂, ya no es igual que cuando empezamos a usar emojis. Con los stickers sí se puede volver a conseguir si para expresar risa usas a un famoso con una risa muy estridente, o una imagen icónica. O por supuesto, tus propios stickers, que es algo muy buscado: creas tu propio sticker riéndote, le pones un texto y ya lo tienes totalmente personalizado. O de un conocido".

Aquí merece la pena rescatar otra moda que ya pasó hace mucho tiempo: la de usar deliberadamente las abreviaturas de teclado que se traducían en emoticonos de MSN Messenger. Por ejemplo, (L) formaba un corazón, (8) una nota musical, (H) una cara con gafas de sol o (K) unos labios que indicaban un beso.

En la primera década de este siglo era muy habitual ver esos caracteres entre paréntesis, incluso en soportes donde se podía usar directamente el glifo que representaban, como una dedicatoria en la agenda ajena de un instituto. Ahora esto tiene un significado similar al de irse a contemplar unas obras o sacar un pañuelo de tela del bolsillo: otra marca de edad.

Imagen: MSN Messenger.

'El MSN' fue efímero y la moda no perduró tanto como las demás, pero a 'xD' ya le ha ocurrido lo que le está empezando a ocurrir a los emojis, otra tendencia de la que nos habla Carmen Pérez Sabater, profesora del Departamento de Lingüística Aplicada de la Universitat Politècnica de València: "La gente joven apenas usa ya emojis, lo vi en un estudio que hice a partir de conversaciones que sumaban medio millón de palabras, viendo cómo se comunican adultos y jóvenes. Lo presenté en un congreso mundial en Bélgica este verano y lo que más nos llamaba a todos la atención fue que el 80% de mensajes de los adolescentes era solo texto. Sin emojis ni nada más. El otro 20% incluía fotos, vídeos, stickers, stickers animados... Pero emojis, muy pocos".

Su uso en este grupo de edad se centra en los nombres de contactos de su agenda. Por ejemplo, acompañar el nombre 'Sergio' con una pelota de fútbol si juega al fútbol, o el de 'Marcelo' con una bandera argentina si es argentino. O conejitos, unicornios y corazones en el caso de chicas en su adolescencia temprana. Solo se salva la calavera y poco más (para indicar risa) como emojis conversacionales.

Nuevamente, una tendencia crónica que simplemente cambia la forma de manifestarse: no hacer lo mismo que sus padres. "Para sus padres, descubrir los emojis fue la bomba, sobre todo las mujeres los usan muchísimo. En cambio los adolescentes han nacido prácticamente con ellos, quieren diferenciarse y buscan otros juegos discursivos. Los stickers en movimiento son lo que más les gusta ahora", añade.

En cualquier caso, los emojis, como los emoticonos, no llegan a morir como tal, simplemente van perdiendo protagonismo hasta pasar a tener un uso residual. Y sobre todo, pierden su valor sorprendente o de marca identitaria. A nadie sorprende y seduce leer un 'xD' en pleno 2023, pero sí le puede hacer gracia que alguien le ría un chiste con la risa ridícula de un concursante del último reality de moda. Maneras de vivir.

Imagen destacada | Xataka con Adobe Firefly.