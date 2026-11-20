En los últimos meses Kirtsen Schwalbe ha salido del anonimato para protagonizar, casi en tiempo récord, un programa de telerrealidad, un libro biográfico y (en último lugar) una espinosa polémica que está sacudiendo su patria, Dinamarca. El motivo es simple: el país escandinavo acaba de descubrir que Schwalbe, de 112 años, su vecina más vetusta, tiene un pasado nazi.

La polémica está servida.

¿Quién es Kirsten Schwalbe? Si hicieses esa pregunta hace unas semanas la respuesta sería sencilla: ‘la abuela de Dinamarca’. El 14 octubre la mujer cumplió 112 años y 218 días, lo que la convierte en la danesa más longeva de la historia.

Nunca, desde que hay registros oficiales, un ciudadano danés había vivido tanto. El récord anterior lo tenía Karla Lindholm Jensen, fallecida en 2020 con 112 años y 217 días. La longevidad de Schwalbe parece ser cosa de familia. Su hermano menor, Bertel, hace tiempo también que superó la centuria (104 años).

¿Cuál es su historia? Eso es lo que quisieron averiguar Frederik Helms y Line Morell Holm, los autores de una biografía sobre Schwalbe publicada hace poco por la editorial danesa Gyldendal. La obra se tituló ‘Necesitamos algo de lo que reírnos’ y en la portada se mostraba a la propia Schwalbe, sonriente.

El problema es que la publicación despertó la curiosidad de varios periodistas e historiadores que, más allá de lo que contaba el libro, decidieron bucear por su cuenta en los archivos. Su objetivo: conocer más detalles de Schwalbe.

¿Y averiguaron algo? Sí. El periódico Kristeligt Dagblad descubrió que durante su juventud Schwalbe estuvo vinculada al partido nazi danés, una formación fundada en 1924 y que se inspiró en el partido de Adolf Hitler.

Otros investigadores siguieron tirando del hilo y averiguaron que en su día la mujer se implicó a fondo con el movimiento nazi, un detalle importante que (por una razón u otra) no se reflejó en la biografía. “Era más que una simple militante, mucho más que una activista”, asegura Claus Bundgaard Christensen, historiador danés. La editorial ha decidido retirar la publicación de las librerías.

¿Era Schwalbe una nazi? Esa es la pregunta del millón. ¿La anciana de mirada apacible que vemos hoy fue una nazi activa u convencida hace más de 80 años o sencillamente intentaba evitar represalias durante la ocupación alemana?

Hay quien, al igual que Bundgaard, se inclinan más por la primera opción. Los registros muestran que Schwalbe se unió al Partido Nacionalsocialista Obrero Danés en agosto de 1941 y fue ascendiendo en su estructura hasta ocupar una posición de cierta relevancia en la ciudad de Holstebro entre agosto de 1943 y julio de 1944. Entre otras tareas, se encargó de liderar la sección femenina.

¿Qué argumenta ella? Que digan lo que digan los registros, nunca fue una militante nazi convencida. Es más, asegura que “apenas” sabía qué representaba el partido nazi y si se sumó a sus filas fue porque la animó su esposo.

“En aquel entonces las esposas no se preocupaban por ese tipo de cosas, se las dejaban a los hombres. Mi marido me lo preguntó y le dije que me daba igual”, explica en declaraciones recogidas por el diario The Telegraph. “La política no me interesaba, así que simplemente hice lo que él creía que debía hacer”.

¿Y ahora, qué? La editorial que publicó su historia ha lanzado un comunicado en el que, entre otras cuestiones, explica que la polémica desatada en torno a su figura ha afectado a Schwalbe. Además de la retirada del libro, se ha paralizado el programa de telerrealidad que se le dedicaba. En teoría, por su estado de salud.

Ella insiste en que es “injusto” que se pase bajo la lupa lo que hizo durante la guerra. Cuando se unió al partido nazi, en 1941, Schawlbe tenía 26. Su caso no es único. Hace poco falleció en Alemania un hombre de 105 años al que investigaban por crímenes del nazismo y su labor como guardia en un campo de prisioneros.

Imagen | Trương Tuyết Ly (Unsplash)

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