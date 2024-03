Dani Alves es una leyenda del Barça y también ha sido condenado por violación. Ahora el club se pregunta qué pesa más

Dani Alves es un violador. Y una leyenda del fútbol español. Lo primero lo dictaminó hace unos días la Audiencia de Barcelona, que condenó al deportista brasileño a cuatro años y medio de cárcel por una agresión sexual cometida en una discoteca catalana a finales de 2022. Lo segundo, lo de la leyenda, es una afirmación algo más subjetiva, pero que se apoya en los logros cosechados durante su carrera futbolística y el peso que llegó a tener en la plantilla del Barça o en la selección brasileña. Ahora en Camp Nou deben tomar una decisión espinosa: cuál de las dos facetas de Alves pesa más, la de agresor sexual o la de lateral derecho.

El club ya ha dado pasos en una y otra dirección.

Leyenda o no leyenda, esa es la cuestión. Esa es, versionando a Shakespeare, la decisión que han tenido que tomar en el Barça al plantearse el trato que dan a la figura de Dani Alves. Hace unos días, después de que se conociese su sentencia por agresión sexual, el club blaugrana optó por retirar al exfutbolista su condición de "leyenda", un título simbólico que compartía con otro centenar de jugadores.

La noticia la avanzaron medios como Sport, Marca, OneFootball o El Desmarque y supuso otro revés para Alves después de la sentencia que lo condena a cuatro años y medio de cárcel, cinco de libertad vigilada y hacer frente a una indemnización de 150.000 euros: perdía así un reconocimiento que había logrado tras 408 partidos vistiendo la zamarra blaugrana a lo largo de ocho temporadas y media.

Del no al sí (sin apenas margen). Aquella decisión generó eco mediático, pero no tanto como la que han tomado ahora en el FC Barcelona. El motivo: el club blaugrana ha decidido dar marcha atrás y "devolver" a Alves su condición de leyenda. Si hoy se accede al apartado de "Jugadores Históricos" en la web del Barça puede vérsele junto a otros futbolistas que han lucido el escudo hasta hace no mucho, como Gerard Piqué, Sergio Busquets, Leo Messi, Luis Suárez o Jordi Alba.

"Ha sido el mejor lateral derecho de la historia del Barça", asegura el club, que destaca que durante su paso por el equipo "confirmó con creces las expectativas". Al destacar las virtudes de Alves, el FC Barcelona añade: "Su compromiso con el equipo y carácter extrovertido lo convirtieron en un ídolo de la afición barcelonista y en el perfecto animador de cualquier fiesta de celebración azulgrana".

Sobre el cambio de padecer en Camp Nou se ha pronunciado incluso la esposa del futbolista, Joana Sanz, que ha subido a su cuenta de Instagram un reel elocuente: unca captura de una noticia sobre la restitución de Alves como "leyenda" blaugrana junto a un texto de su propia cosecha: "Al César lo que es del César". El club ha decidido restituir el título al exfutbolista de forma discreta, sin anuncio.

La polémica de fondo. El de Alves es solo un caso más del dilema que acompaña a celebridades que en su día brillaron en sus respectivos terrenos pero luego acaban defenestradas, ligadas a escándalos y sucesos terribles. A menudo —como ocurre también en el caso del exfutbolista brasileño— con sentencias en su contra que los señalan como autores de delitos. La clave está en cómo abordar su figura y si se debe o no poner en valor, que es justo sobre lo que les ha tocado dirimir a los responsables del Barça. ¿Anula un aspecto de su vida al otro?

Más allá de Alves. Su caso no es único. Hay otros tanto en el deporte como en otros ámbitos, incluidos el cine, la música, la literatura o la política. Ejemplo claro es el del actor y comediante Bill Cosby, que ganó popularidad durante décadas en la pequeña pantalla, cosechó premios y reconocimientos y se convirtió en un icono popular gracias a su papel en 'The Cosby Show'. Del olimpo del entretenimiento estadounidense ha caído al descrédito. A lo largo de los últimos años el intérprete se ha visto sacudido por múltiples denuncias de acoso y abuso sexual.

Bill Cosby llegó a entrar en prisión tras una condena de 2018 y si bien años después el Supremo de Pensilvania anuló la condena y le permitió abandonar la cárcel, el comediante nunca ha salido del ojo del huracán. En 2022 cinco mujeres lo demandaron por abusos cometidos supuestamente hace décadas y hace unos meses volvía a ser señalado por varias mujeres que lo acusan de acoso sexual.

Suma y sigue. El listado no se agota con él. Harvey Weinstein fue otro peso pesado de Hollywood que ha caído de lo más alto de la industria cinematográfica al oprobio y la prisión. El exmagnate, que ya cumplía una condena de 23 años, fue sentenciado en febrero de 2023 por el Tribunal Superior del condado de Los Ángeles a 16 años de prisión por cargos de violación y agresión sexual.

El financiero Jeffrey Epstein, el músico R. Kelly, el escritor Andrés Roemer o el futbolista español Santi Mina, cada uno con sus peculiaridades, son ejemplos de profesionales que han visto sus respectivas carreras marcadas por acusaciones graves y sentencias en su contra. Hay casos también más allá de las agresiones sexuales, como el del músico Varg Vikernes, declarado culpable de asesinato a mediados de los años 90, o el ciclista estadounidense Lance Armstrong, cuya exitosa carrera sobre la bici quedó profundamente marcada por el dopaje.

