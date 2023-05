Dalas ha sido condenado por la justicia. El castigo: leer su propia sentencia en su canal de YouTube

Dalas Review es uno de los youtubers más conocidos en España, pero también uno de los más polémicos . Daniel José Santomé Lemus, la persona detrás del personaje, cuenta con más de 10 millones de seguidores en su canal, donde normalmente crea contenido sobre peleas entre influencers, polémicas de Internet y reacciones a vídeos de otras personas. Según el: "destapando" los trapos sucios de otros creadores. Hoy se ha hecho público que Dalas ha sido condenado a pagar una indemnización de 12.000 euros por vulnerar los derechos al honor y la imagen del padre de la que fue su pareja, Miare , otra creadora de contenido.

Lo que más llama la atención de la sentencia no es la multa mencionada, sino otro castigo que la justicia le ha impuesto y que sienta un precedente en nuestro país: tendrá que subir a su canal un vídeo a la semana durante un mes en el que aparezca leyendo la sentencia condenatoria . En total, hasta cuatro vídeos leyendo el auto “con una narración suya al mismo volumen y velocidad” que usó para insultar al padre de su ex pareja. Y ese vídeo tendrá que estar disponible públicamente en YouTube durante al menos seis meses.

Según recoge la sentencia del Juzgado de Primera Instancia 5 de Barcelona, Dalas insultó a este hombre sin justificación y usando expresiones como "maltratador", "agresor de mierda", "cobarde enfermo que está mal de la cabeza" o "enfermo mental", entre otras. El auto dice lo siguiente: "Sin duda, es difícilmente comprensible que nadie con una inteligencia media pueda pensar que con la excusa de la libertad de expresión, se pueda manifestar toda esta serie de improperios reconocidos como tales por la RAE, para libremente manifestarlas en las redes sociales, sin que el receptor no se sienta agredido y que el sistema no reaccione".

Hay que remarcar que los hechos cobran aún más importancia debido a la relevancia del youtuber y la cantidad de seguidores que tiene. "No podemos decir en este caso que se trate de una mera subida de tono en el conflicto entre las partes, ya que como indica el señor letrado de la parte actora, no se trata de un vídeo, sino de nueve, subidos a redes a lo largo del tiempo", dice la sentencia. Y subraya el uso de la palabra "maltratador" que Dalas usó para referirse al demandante: "En el siglo XXI, y con el esfuerzo que se realiza por parte de las administraciones públicas en materia de violencia contra la mujer no se pueden utilizar de manera espuria excusándose en un pretendido enfado o calentón del momento".

Un castigo excepcional sin precedentes en España

Como decíamos antes, es la primera vez en España que un dictamen de la justicia obliga a un youtuber a publicar vídeos sucesivos en la plataforma. Y menos leyendo una sentencia legal. Nos recuerda a un alumno castigado en el colegio copiando 100 veces en un folio un error cometido. Tal y como cuenta el abogado del demandante, David Bravo, sólo “habíamos obtenido este tipo de condenas para publicaciones en Twitter, como las de Luis Pineda por atentar contra el honor de Rubén Sánchez, pero es la primera vez que una sentencia obliga a un youtuber a publicar un vídeo semanal en su canal principal con 10 millones de seguidores durante un mes".

Toda la polémica comenzó hace años, con un enfrentamiento en redes con su expareja, la también streamer María Rubio, conocida como Miare's Project. Lo contamos en Magnet . Además de lanzarse insultos mutuamente, una de las peleas tenía su origen por el perro de ambos, Argos, que la justicia ordenó devolver al joven tras la ruptura. Fue durante esas semanas cuando Dalas publicó una serie de vídeos en los que insultaba directamente al padre de su ex pareja. Los nueve vídeos por los que ahora ha sido condenado.

Además la sentencia también establece un delito de infracción de imagen al usar una fotografía del rostro del demandante sin permiso . Algo "innecesario" con el único objetivo de "deteriorar su reputación". Aunque el demandante no se ha pronunciado públicamente, su hija señala que desde hace años su expareja ha iniciado una cruzada difamatoria contra ella y su familia: "Tanto mi expareja como otros youtubers de su círculo que actúan de rémoras, han hecho negocio de usarnos como objeto de escarnio y mofa para divertimento de sus seguidores".

En Magnet hemos hablado con anterioridad de Dalas y su polémico personaje. En este artículo comentábamos cómo sus continuas disputas son un reflejo de los efectos que ha tenido la disrupción tecnológica en la "salsa rosa" y cómo esto podría condicionar el futuro de este tipo de entretenimiento. El youtuber, sin ir más lejos, también fue acusado de abusos sexuales por una seguidora menor de edad, aunque fue absuelto sin que la Fiscalía recurriera la exoneración. Y ha protagonizado una retahíla de enfrentamientos digitales contra cientos de creadores de contenido como AuronPlay o Wismichu, donde el salseo (y no tan salseo) solo tienen un objetivo: engrosar su número de seguidores. Y el de su cuenta bancaria.

Imagen: Dalas Review (YouTube)

