Cuánto cuesta una taza de café en cada país del mundo, explicado en un fantástico mapa

El café es una de las bebidas más populares del mundo, y también de las más sanas. Hay prácticamente una cultura a su alrededor debido no sólo a las diferentes variedades del mismo, sino a que depende mucho de su cultivo y proceso de tostado que sepa de una forma u otra. Eso por no hablar de la gran cantidad de máquinas diferentes o diversas formas de preparar la bebida.

Y, aparte de todo esto, también hay una brutal diferencia de precios entre un café y otro dependiendo de dónde nos lo tomemos. Si alguna vez te has preguntado cuanto te costará un café cuando vayas de vacaciones a otro país, han elaborado un magnífico mapa en el que, tomando el precio de un americano, un café con leche y un capuchino de varias cafeterías de la capital de cada país, nos permite tener una idea de cuánto tendremos que rascarnos el bolsillo.

En Estados Unidos es como el agua. Estados Unidos tiene una curiosa cultura del café. Si has estado alguna vez, habrás visto que hay cafeterías de alto copete, pero también que te sirven el típico café americano prácticamente en cualquier lado a un precio ridículo. En los hoteles también hay máquinas de café preparadas para servir un café bien aguado. Y el precio medio no es exagerado.

En Washington D.C., el precio medio de una taza es de 3,53 euros y en Ottawa, la cosa no cambia mucho, siendo de 2,91 euros. Evidentemente, como se recogen las capitales, no se recoge el precio en lugares como Seattle o Los Ángeles, pero las dos capitales de los países de América del Norte no son los lugares más caros para tomar un café. Para encontrar los cafés más caros, hay que ir a la América Insular. En Bridgetown el precio es de 3,32 euros, siendo Nassau la capital más cara, con una taza a un precio medio de 3,66 euros.

Norteamérica y América Central

Por otro lado, en Ciudad de México tenemos un precio de 2,03 euros, muy similares a los 2,20 euros de Guatemala y a los 2,15 euros de San Salvador. Es un precio muy similar entre todos los países del territorio.

En Europa hay de todo. El continente europeo es una fiesta de precios. Tenemos cafés muy baratos en el este, con precios de en Varsovia, Moscú o Minsk, pero también cafés carísimos en ciudades como Copenhague (5,19 euros), Oslo (4,30 euros) o Helsinki (420 euros). En París o Londres tampoco es barato, con precios de 4,51 euros y 3,76 euros respectivamente, pero la taza más cara está… en Suiza.

Europa

El precio es de unos 5,29 euros, un precio que está muy lejos de lo que se paga en ciudades como Madrid (2,58 euros) (aunque el mate se está abriendo paso), Roma (2,31 euros) o Lisboa (2,36 euros). Otro de los cafés más caros, ahí influirá la ubicación, es el de Reikiavik, con un precio medio de 4,21 euros. Por el contrario, el precio en Albania no está mal, siendo de 1,13 euros la taza en Tirana. Es el país más barato de Europa.

En el viejo continente hay variedad de precios, pero también una cultura cafetera muy rica que ha permitido preparar numerosas variedades a lo largo de los años como el café vienés, el capuchino, cafés con todo tipo de licores y hasta con frutas. Bueno, y si nos vamos a Inglaterra, el café de donut de James Hoffmann.

Ni Nueva York… ni París. Podríamos pensar que la taza de café más cara estaría en alguna cafetería de Nueva York, de París o de Roma, pero viendo que Roma no está ni entre los sitios más caros de Europa, ¿dónde podemos encontrar la taza más cara, una de esas para tomar una vez al mes… como mucho? Pues hay que irse a Asia.

Asia y Oceanía

Lo cierto es que en China hay lugares en los que una taza es cara, como en Pekín, con un precio medio de 4,28 euros. En Singapur son 4,5 euros. Sin embargo, no es lo más caro en esta zona. Por 4,50 euros te tomas una taza en Taipei, capital de Taiwán, y si te la quieres tomar en Tokio, prepara unos cinco euros. ¿Te parece mucho? Pues en Seúl hay que soltar 7,30 euros para un café. Imaginamos que no será torrefacto.

Por el contrario, en Vietnam, el precio medio es de 1,73 euros. Aparte de por la economía, es uno de los países que más café exporta, por lo que tiene sentido. En Nepal también se encuentra un precio medio bastante asequible: 1,40 euros, siendo la taza más asequible de la zona. Australia está entre medias, con una gran tradición cafetera y una taza media de 3 euros.

Oriente Medio está despegando. La tradición cafetera de Oriente Medio es innegable. La cultura del café en la zona es innegable, siendo una bebida que se usaba tradicionalmente en los cultos religiosos y que, en la actualidad, es común que se ofrezca como signo de amistad o, simplemente, de hospitalidad. Sin embargo, encontramos unos contrastes enormes que tienen que ver con el factor económico.

Oriente Medio

Así, tenemos un precio medio de 5,35 euros en Beirut, 5,27 euros en Abu Dhabi o de 5,35 en Kuwait, llevándose la palma los 6,36 euros de Doha. Es, sin duda, la taza más cara de Oriente Medio y contrasta con el precio en Ankara (Turquía tiene otra gran tradición cafetera) de sólo 1,36 euros, o los 43 céntimos de Teherán.

¿Y en los principales productores? Algunos de los mejores cafés del mundo son los de América Central, los sudamericanos y los africanos. Ahí no sólo entra en juego la tradición, sino la variedad de matices en la planta del café y la altura de ciertas zonas que permite una maduración más lenta de la planta, otorgando diferentes aromas y cuerpo al grano.

En América del Sur tenemos más contraste, con los 1,51 euros de Buenos Aires o los 1,96 de Lima, que son considerablemente más bajos que los 2,82 euros de Montevideo o los 2,95 euros de Santiago. En África, el precio medio es bastante consistente, siendo los 2,33 euros de Gaborone el precio más alto.

Las capitales más baratas de cada uno de los territorios son Tegucigalpa, con un precio de 1,64 euros, Bogotá con sólo 1,19 euros y Windhoek, con un precio medio de 1,77 euros por taza. Como decíamos al comienzo, se trata del precio medio en las diferentes capitales, así que nos gustaría que, en comentarios, mostrarais el precio de los cafés de vuestra zona. Quizá hasta se podría hacer un mapa de ello.

